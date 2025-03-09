Η ανασκόπηση Μητσοτάκη: «Να κάνουμε πράξη όσα ζήτησε η πλειοψηφία των πολιτών»

Την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του ανέβασε στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μία «τρικυμιώδη εβδομάδα» και δήλωσε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Κορυφής στην ΕΕ για τη ρήτρα διαφυγής και την άμυνα.

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν μια τρικυμιώδης εβδομάδα, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας με σημαντικές εξελίξεις που έφεραν στο προσκήνιο το ερώτημα πώς θέλουμε να κινηθεί η χώρα μας στο νέο εξαιρετικά ρευστό γεωπολιτικό τοπίο, όπου όσα είχαμε ως δεδομένα συχνά γίνονται ζητούμενα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος που για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Κορυφής της περασμένης Πέμπτης καταλήξαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε συμπεράσματα που συνιστούν απόλυτη δικαίωση παγίων εθνικών θέσεων.

Πριν ακόμα ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, είχα επισημάνει την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, αλλά και την ανάγκη να υπάρξει μια δημοσιονομική ευελιξία εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών ως προς τις αμυντικές δαπάνες, για τις χώρες εκείνες που επιθυμούν να επενδύσουν περισσότερα στην άμυνα. Μιλούσα για την ανάγκη να μπορέσει η Ευρώπη, επιτέλους, να σκεφτεί τη σύσταση ενός νέου κοινού αμυντικού ταμείου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου να υποστηρίξει την κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική.

Δεν ήμασταν οι μόνοι που μιλάγαμε γι’ αυτά, ήμασταν όμως από τους πρωταγωνιστές. Και πλέον, οι θέσεις αυτές αποτυπώθηκαν στα συμπεράσματα αυτής της Συνόδου Κορυφής. Η χώρα μας πια έχει τη δυνατότητα, όπως και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να αξιοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής, έτσι ώστε οι αυξήσεις των αμυντικών επενδύσεων που πρόκειται να δρομολογηθούν, να μην συνυπολογίζονται στους κανόνες υπολογισμού του ελλείμματος. Είναι μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα που μας θωρακίζει περαιτέρω έναντι κάθε εθνικής απειλής».

«Να κάνουμε πράξη όσα ζήτησε η πλειοψηφία των πολιτών»

Αναφερόμενος στην εσωτερική επικαιρότητα, σχολίασε τα αποτελέσματα της συζήτησης στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας και τα Τέμπη, αναφέροντας ότι το ζητούμενο είναι να γίνουν πράξη «όσα ζήτησε η πλειοψηφία των πολιτών».

«Επιστρέφω στην εσωτερική επικαιρότητα και όσα έγιναν στη Βουλή. Η πρόταση δυσπιστίας ήταν μια θεσμική διαδικασία που ολοκληρώθηκε όπως προβλέπει η δημοκρατία μας. Πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, το ζητούμενο είναι πώς προχωράμε μπροστά, ώστε να κάνουμε πράξη όσα ζήτησε η πλειοψηφία των πολιτών που συμμετείχε στα μεγάλα συλλαλητήρια. Αλήθεια, δικαιοσύνη, σύγχρονα τρένα, να τρέξουμε πιο γρήγορα για να αλλάξουμε το κράτος και όσα κρατούν την Ελλάδα πίσω. Αυτή η πλειοψηφία θα μας κρίνει το 2027 και πάλι για όσα έχουμε κάνει. Τα Τέμπη δεν πρόκειται, δεν γίνεται να τα ξεχάσουμε. Πρώτοι εμείς θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη για την ανείπωτη αυτή τραγωδία. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε το κυβερνητικό έργο, όπως είναι το χρέος μας».

Οι εκθέσεις της ΕΛΣΤΑΤ

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην οικονομία και στις εκθέσεις της ΕΛΣΤΑΤ.

«Και έρχομαι στην ανασκόπηση του 15νθημέρου, ξεκινώντας από τα νέα σχετικά με τον χώρο της οικονομίας και δύο εκθέσεις της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση, η ανεργία υποχώρησε στο 8,7% που είναι η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 17 ετών. Μειώθηκε δηλαδή 3 μονάδες από πέρυσι τον ίδιο μήνα και σχεδόν 10 μονάδες από τον Ιανουάριο του 2019 (τότε ήταν 18,5%). Είναι σημαντικό ότι η μείωση είναι ταχύτερη στις γυναίκες (23,6% το 2019- 10,9% το 2025) και στους νέους (39,7% το 2029 - 19,5% το 2025). Η δεύτερη έκθεση δείχνει ότι το 2024 έκλεισε με συνολική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2,3% έναντι 0,9% στην Ευρωζώνη. Μάλιστα, στο τέταρτο τρίμηνο του έτους το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε 2,6% από το ίδιο τρίμηνο του 2023. Πρόκειται για το 18ο συνεχόμενο τρίμηνο οικονομικής ανάπτυξης! Με αιχμή τις επενδύσεις, και με αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 9% στο 4ο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το 2023, και τις εξαγωγές +3,6%. Και ένα ακόμα νέο που δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία: μόλις προχθές ο επενδυτικός οίκος DBRS, αναβάθμισε εκ νέου την οικονομία μας. Πρόκειται για μία ακόμα ισχυρή επιβεβαίωση ότι η χώρα μας είναι πια ένας αξιόπιστος οικονομικός προορισμός, ότι οι αγορές την εμπιστεύονται, αλλά και ότι έχουμε ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές για ανάπτυξη και επενδύσεις στο μέλλον. Αυτός είναι άλλωστε ο στόχος μας».

Το πρόγραμμα «προλαμβάνω»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων.

«Θα έχει έρθει ήδη σε πολλές και πολλούς από εσάς, αν είστε μεταξύ 30 και 70 ετών, sms για να υποβληθείτε εντελώς δωρεάν σε εξετάσεις για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Πρόκειται για την πιο μαζική δράση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», η οποία αφορά 5,2 εκατομμύρια πολίτες, άνδρες και γυναίκες που ζουν στη χώρα μας και διαθέτουν ΑΜΚΑ, δηλαδή σχεδόν τον μισό πληθυσμό της Ελλάδας. Δίνω μεγάλη έμφαση στο πρόγραμμα αυτό, καθώς τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι από τις νούμερο ένα αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Το κακό είναι ότι τα νοσήματα αυτά αρκετές φορές δεν έχουν προειδοποιητικά συμπτώματα και εμφανίζονται ξαφνικά, με μοιραία κατάληξη. Το καλό όμως είναι ότι μέσω της πρόληψης μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό και μάλιστα, εκτιμάται από τους επιστήμονες ότι για κάθε εκατομμύριο πολιτών που θα αξιοποιήσουν αυτές τις προληπτικές εξετάσεις, μπορούν να σωθούν 20.000 ζωές. Σας καλώ λοιπόν να μην αγνοήσετε το μήνυμα που θα λάβετε και να κάνετε τις εξετάσεις».

Το στεγαστικό πρόβλημα

Όσον αφορά στο στεγαστικό πρόβλημα, έγραψε:

«Ξέρω καλά ότι πολλοί νέοι και νέες μας που σπουδάζουν δυσκολεύονται με την εξεύρεση αξιοπρεπούς και φθηνής στέγης. Γενικώς, το στεγαστικό πρόβλημα και στη χώρα μας, όπως και αλλού, είναι πολυπαραγοντικό και η λύση του απαιτεί πολλές δράσεις σε διαφορετικά πεδία. Αυτόματες ή μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά καταβάλλουμε προσπάθεια να δώσουμε διεξόδους με ποικίλες παρεμβάσεις. Θυμίζω την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στα 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης και την κατασκευή πέντε νέων φοιτητικών εστιών που θα στεγάσουν σχεδόν 10.000 σπουδαστές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσης στις υπάρχουσες εστίες. Μια τέτοια περίπτωση είναι η Φοιτητική Εστία Αρρένων Αθηνών στην οδό Πατησίων, που θα ανακαινιστεί με πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20 εκ. ευρώ. Στο κτήριο θα γίνει λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση, ώστε οι 200 φιλοξενούμενοι σπουδαστές να ζουν και να μελετούν σε ένα σύγχρονο, καθαρό και όμορφο περιβάλλον, σίγουρα καλύτερο από το υπάρχον.

Παραμένοντας στο ζήτημα της στέγης, συνεχίζω με μια πολύ σημαντική προσθήκη κατοικιών για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως είπε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εγκαινιάζοντας 3 νέα συγκροτήματα διαμερισμάτων στο Χαϊδάρι, στον οικισμό «Καραϊσκάκη», δεν μπορούμε να ζητάμε από την νέα στρατιωτική οικογένεια να προχωρήσει αν δεν την στηρίζουμε. Και αυτό θα κάνουμε. Ο νέος οικισμός εκτείνεται σε 93 στρέμματα εντός του αστικού ιστού, με δυνατότητες παροχής υγείας και εκπαίδευσης σε πολύ κοντινή απόσταση. Αποτελείται από 16 κτήρια, από τα οποία τα 11 διατίθενται ως στρατιωτικές κατοικίες, που συνολικά ανέρχονται σε 172 διαμερίσματα. Στο συγκρότημα λειτουργούν ήδη πρατήριο καυσίμων, πολυκατάστημα, καφετέρια και παιδική χαρά, με νέο στόχο την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού.

Δεν σταματάμε εκεί. Με νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο δίνεται λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στέγασης και πάγιο αίτημα του μόνιμου προσωπικού του Ενόπλων Δυνάμεων, που μετατίθεται σε ακριτικές περιοχές υπηρετώντας σε μονάδες ετοιμότητας. Συγκεκριμένα προβλέπεται οικιστικό πρόγραμμα 4.000 κατοικιών -1.000 κατοικίες κάθε χρόνο με χρονικό ορίζοντα το 2030- σε 5 πόλεις της Θράκης και σε 13 νησιά μας του ανατολικού και κεντρικού Αιγαίου, δηλαδή σε 54 οικοδομικά συγκροτήματα και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, όμως, το 15% του συνολικού αριθμού των κατοικιών θα διατίθεται σε γιατρούς του ΕΣΥ, δασκάλους και καθηγητές που αδυνατούν να εξασφαλίσουν κατοικία στις περιοχές διορισμού τους».

Τουρισμός για όλους

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», ανέφερε:

«Πιο ευρύ από κάθε άποψη είναι φέτος το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», όπου η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει αύριο. Αφορά περισσότερους δικαιούχους, δεν έχει γεωγραφικό περιορισμό, είναι αυξημένη η γενική επιδότηση για ευάλωτες κατηγορίες πολιτών (όπως συνταξιούχοι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία και γονείς τέκνων με αναπηρία) αλλά και για όλους, αν επιλέξουν συγκεκριμένες περιόδους του έτους προκειμένου να ενισχυθεί ο ορεινός και χειμερινός τουρισμός. Ο προϋπολογισμός του φετινού τρίτου κύκλου υπερβαίνει σωρευτικά τα 25 εκ. ευρώ, με το μίνιμουμ της επιδότησης να είναι 200 ευρώ την υψηλή περίοδο (300 για τις ευάλωτες κατηγορίες) και να φτάνει τα 400 ευρώ την χαμηλή περίοδο (600 ευρώ για τις ευάλωτες κατηγορίες)».

Και συνέχισε:

«Να έρθω στον πολύ χρήσιμο οδηγό που έχει αναρτήσει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην ιστοσελίδα του όπου εξηγεί τον νέο τρόπο καταβολής 19 προνοιακών παροχών, επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων από τη ΔΥΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ. Η νέα διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή στις 15 Μαρτίου και φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δικαιούχων. Πλέον, τα ποσά θα καταβάλλονται μέσω ειδικής προπληρωμένης κάρτας, την οποία θα εκδίδει ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών -δηλαδή μία από τις πέντε μεγάλες τράπεζες ή τις τρεις συνεταιριστικές, όπου ο δικαιούχος διατηρεί ήδη λογαριασμό πληρωμών (ΙΒΑΝ). Η χρήση των προπληρωμένων αυτών καρτών απλουστεύει και εκσυγχρονίζει τη διαδικασία, κάνοντάς την πιο απλή και διαφανή. Σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχεί μία και μοναδική προπληρωμένη κάρτα για όλες τις κοινωνικές παροχές που δικαιούται. Το 50% του ποσού θα μπορεί να αναληφθεί σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να δαπανάται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας. Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα και σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε είδους αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών (όχι για συναλλαγές που αφορούν όπλα και τυχερά παιχνίδια). Εξαίρεση από τη χρήση της κάρτας θα ισχύει για τα άτομα με οπτική αναπηρία 80% και άνω, τα οποία θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα επιδόματά τους μέσω απευθείας κατάθεσης στον τραπεζικό τους λογαριασμό, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης έγκυρης γνωμάτευσης από Υγειονομική Επιτροπή.

Ειδικά για την περίπτωση του επιδόματος παιδιού, ο νέος τρόπος καταβολής θα τεθεί σε εφαρμογή από το τέλος του προσεχούς Μαΐου.

Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Από την περασμένη Τρίτη, 15 ολοκαίνουργια λεωφορεία ξεκίνησαν δρομολόγια στις γραμμές 33 και 39, που εκτελούν τα δρομολόγια Άγιος Παντελεήμων-Βενιζέλου και Κηφισιά-Δικαστήρια, αντίστοιχα. Είναι τα πρώτα από τα συνολικά 41 καινούργια που προμηθεύεται ο ΟΑΣΘ με τα οποία ανανεώνει τον στόλο του, αποσύροντας ισάριθμα παλαιότερα. Τα υπόλοιπα 26 θα κυκλοφορήσουν σταδιακά μέχρι το τέλος Μαρτίου. Μαζί με τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν ήδη από τον περασμένο Μάιο στους δρόμους της πόλης, ο ΟΑΣΘ θα διαθέτει 151 ολοκαίνουργια οχήματα, δηλαδή ο μισός ιδιόκτητος στόλος του. Αλλά και όσα μισθώνει ο Οργανισμός με τη μέθοδο του leasing είναι πολύ «νεότερα» -7,3 ετών αντί 14ων που ήταν μέχρι πρότινος, που σημαίνει συνολική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού στα σχεδόν 500 λεωφορεία που εξυπηρετούν πλέον τους Θεσσαλονικείς από τα μισά που παραλάβαμε το 2019.

Συνεχίζω με μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην κατεύθυνση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου», στην περιοχή του νοτίου Ιονίου πελάγους. Μιλάμε για τον εντοπισμό αξιόλογων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, το οποίο αποτελεί το μεταβατικό καύσιμο για την ενεργειακή μετάβαση, πεδίο όπου η Ελλάδα πρωτοπορεί. Τα ακριβή όρια των θαλάσσιων περιοχών, για τις οποίες παραχωρείται το εν λόγω δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, έχουν ήδη περιγραφεί με υπουργική απόφαση. Ενδιαφέρον για τις παραπάνω περιοχές έχουν εκδηλώσει μέχρι τώρα οι εταιρείες Chevron και HELLENiQ Energy. Η περίοδος υποβολής προσφορών θα διαρκέσει 90 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ενδιαφέρον κολοσσών στον τομέα των υδρογονανθράκων για έρευνες στον ελλαδικό θαλάσσιο χώρο καταδεικνύει το γεγονός ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε έναν ελκυστικό προορισμό για σημαντικές ενεργειακές επενδύσεις.

Είχα τη χαρά να είμαι παρών στην πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για τον Αυτισμό, η οποία συγκροτήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο για να προσφέρει διεπιστημονικές συστάσεις με στόχο την ουσιαστική́ βελτίωση της δια βίου υποστήριξης συμπολιτών μας που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Τα περισσότερα παιδιά που διαγιγνώσκονται με αυτισμό -όπως ειπώθηκε από τους επιστήμονες- μπορούν να παρακολουθήσουν πλήρως την τυπική αγωγή στα σχολεία, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση της συμπερίληψης και της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία είναι η υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση. Έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις από την πρώτη μας θητεία ως προς τα ζητήματα που αφορούν την αναπηρία. Επιδίωξή μας, να πετύχουμε μια Ελλάδα με όλους για όλους, όπου κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν είναι αόρατος. Η μεταφορά της αρμοδιότητας στο επίπεδο της Προεδρίας της Κυβέρνησης μας επιτρέπει να συντονίσουμε αποτελεσματικότερα επιτροπές όπως αυτή, ώστε να υλοποιήσουμε πολιτικές βασισμένες στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής είναι η οριστικοποίηση του ψηφιακού Οδηγού για τον Αυτισμό, ένα εργαλείο που θα παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και υποστήριξη σε οικογένειες και επαγγελματίες. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς μια κοινωνία που αγκαλιάζει και στηρίζει όλους τους πολίτες της.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Ελλάδα κατατάσσεται από τον Economist στην κατηγορία των μόλις 25 χωρών παγκοσμίως -μεταξύ 167- που χαρακτηρίζονται ως «πλήρεις δημοκρατίες». Η Ελλάδα ανήκει σε μια ακόμη πιο επίλεκτη κατηγορία των μόλις 13 κρατών μελών της ΕΕ που χαρακτηρίζονται πλήρεις δημοκρατίες. Ανακτήσαμε αυτήν την ιδιότητα μόλις πέρυσι, μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, χάρη στη συλλογική προσπάθεια όλων να βγούμε από τη μεγάλη οικονομική κρίση και τον ακόμη μεγαλύτερο κοινωνικό και πολιτικό διχασμό που ξεκίνησε το 2010 εξαιτίας της κρίσης χρέους. Και το πετύχαμε χάρη σε θεσμικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του κράτους, στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, στη διεύρυνση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που νομοθέτησε και εφάρμοσε αυτή η κυβέρνηση από το 2019.

Επόμενο θέμα της ανασκόπησης: τρεις στρατηγικές επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ εντάχθηκαν στις στρατηγικές με απόφαση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής. Και οι τρεις αφορούν στην ανάπτυξη του τουρισμού υψηλών προδιαγραφών σε περιοχές στις οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία (HYDRA ROCK ΑΚΙΝΗΤΑ στην Ερμιονίδα, GH HOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ στους Πεταλιούς Ευβοίας και ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ στην περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας). Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στην αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές όπου θα υλοποιηθούν.

Έχω αναφέρει πολλές φορές πόση σημασία αποδίδω στην ανάπτυξη της θερμοκηπιακής καλλιέργειας στον πρωτογενή τομέα καθώς η αξιοποίηση αυτης της μεθόδου αυξάνει εκθετικά την παραγωγικότητα των αγροτών μας και μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού και άρα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Γι΄αυτό και θεωρώ σημαντική την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες από φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και από συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου από όλη τη χώρα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης για κάθε επενδυτικό σχέδιο και δικαιούχο δεν θα ξεπερνούν το 1 εκ. ευρώ, ενισχύοντας έτσι τη δυναμική του αγροτικού τομέα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της θερμοκηπιακής παραγωγής στη χώρα που, όπως έχω ξαναπεί, είναι στόχος μας.

Τελευταίο θέμα για σήμερα: ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για την παραχώρηση 550 τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για φέτος, αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://eauctions.gsis.gr. Καταληκτική ημερομηνία η 31η Μαρτίου 2025. Είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση που υλοποιούμε από πέρυσι, σε συνδυασμό και με την εφαρμογή myCoast, με στόχο τη διαφάνεια και την αποδοτική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Το 2024 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.200 δημοπρασίες μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας. Είμαι βέβαιος ότι φέτος θα πάμε ακόμα καλύτερα.

Θα κλείσω με έναν σημαντικό «επαναπατρισμό», ένα σπάνιο ληκύθιο που παρέδωσε το Μουσείο Glencairn και προέρχεται από το νεκροταφείο του Κεραμεικού της Αθήνας. Το αγγείο ήρθε στο φως, το 1910 και απομακρύνθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες από τη χωρά. Εάν εξαιρετικό δείγμα αρχαίας ελληνικής κεραμικής και αγγειογραφίας που επέστρεψε στο σπίτι του!».

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε και στη σημερινή ανασκόπηση. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή Κυριακή!

