Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιωάννη Θ', με επίκεντρο τα τελευταία γεγονότα στη Συρία.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε την επείγουσα ανάγκη για εθνική ενότητα και ειρηνική συνύπαρξη και τόνισε τη σημασία της διασφάλισης της προστασίας όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών πληθυσμών.

Υπογράμμισε επίσης την αναγκαιότητα ανάσχεσης όλων των θηριωδιών εναντίον αμάχων και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία, τονίζοντας τη δέσμευση της τελευταίας για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, την αποφυγή ξένων παρεμβάσεων.

