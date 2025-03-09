«Ο Εμμανουήλ Καραλής μάς κάνει περήφανους ανεβάζοντας τον πήχη της ελπίδας όλο και πιο ψηλά» ήταν το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου μετά το χρυσό μετάλλιο του 26χρονου ολυμπιονίκη.
«Ο "Μανόλο" έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής του επί κοντώ που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου. Με το ήθος του, τον χαρακτήρα του και τη σκληρή δουλειά, ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για κάθε νέα και νέο».
«Πολλά συγχαρητήρια! Τα καλύτερα είναι μπροστά και πιο ψηλά!» κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Εμμανουήλ Καραλής μάς κάνει περήφανους ανεβάζοντας τον πήχη της ελπίδας όλο και πιο ψηλά.— Socratis Famellos (@SFamellos) March 9, 2025
Ο «Μανόλο» έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής του επί κοντώ που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου.
Με το ήθος του, τον χαρακτήρα του και τη σκληρή δουλειά, ο νέος… pic.twitter.com/UHYfIR2TmU
- Τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα σε Γιώργο Γεραπετρίτη και Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Θ' για τη Συρία
- Συνάντηση με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα έχει αύριο Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- Κόντρα Ρωμανού-Τσουκαλά: «Ο Ανδρουλάκης μετέβη στα Τέμπη με τον γιατρό που ενέκρινε τη fake αναρρωτική στον επιθεωρητή του σταθμάρχη»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.