«Ο Εμμανουήλ Καραλής μάς κάνει περήφανους ανεβάζοντας τον πήχη της ελπίδας όλο και πιο ψηλά» ήταν το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου μετά το χρυσό μετάλλιο του 26χρονου ολυμπιονίκη.

«Ο "Μανόλο" έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής του επί κοντώ που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου. Με το ήθος του, τον χαρακτήρα του και τη σκληρή δουλειά, ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για κάθε νέα και νέο».

«Πολλά συγχαρητήρια! Τα καλύτερα είναι μπροστά και πιο ψηλά!» κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

