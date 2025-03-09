Λογαριασμός
Μητσοτάκης για χρυσό Καραλή: «Συγχαρητήρια Μανόλο! Μη σταματάς να πετάς ψηλά!»

«Συνεχίζεις να μας δίνεις υπερηφάνεια, χαμόγελα και αισιοδοξία. Γιατί η κορυφή ανήκει σε όσους δεν το βάζουν κάτω», αναφέρει σε ανάρτηση ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Συγχαρητήρια, Μανόλο! Για πρώτη φορά χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο, στο άλμα επί κοντώ, με το εθνόσημο στη φανέλα», γράφει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Συνεχίζεις να μας δίνεις υπερηφάνεια, χαμόγελα και αισιοδοξία. Γιατί η κορυφή ανήκει σε όσους δεν το βάζουν κάτω. Μη σταματάς, λοιπόν, να πετάς ψηλά!» αναφέρει ο πρωθυπουργός με αφορμή το χρυσό μετάλλιο, που κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

