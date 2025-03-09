Συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

