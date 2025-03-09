Λογαριασμός
Συνάντηση με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα έχει αύριο Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η συνάντηση θα διεξαχθεί αύριο Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

