Συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.
Πηγή: skai.gr
- Κόντρα Ρωμανού-Τσουκαλά: «Ο Ανδρουλάκης μετέβη στα Τέμπη με τον γιατρό που ενέκρινε τη fake αναρρωτική στον επιθεωρητή του σταθμάρχη»
- Αντώνης Σαμαράς για Συρία: Ό,τι γίνεται είναι νεοοθωμανικής προέλευσης - Η ΕΕ να αντιληφθεί τον ρόλο της Τουρκίας
- Η ανασκόπηση Μητσοτάκη: «Να κάνουμε πράξη όσα ζήτησε η πλειοψηφία των πολιτών»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.