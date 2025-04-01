Πρεμιέρα για τον νέο κατώτατο μισθό – Η Νίκη Κεραμέως απαντά σε ερωτήματα πολιτών

Πρεμιέρα σήμερα, 1η Απριλίου, για τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, την πέμπτη κατά σειρά από το 2019. Μέσα από μια σειρά βίντεο, τα οποία δημοσίευσε στα κοινωνικά της δίκτυα, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, απαντά σε εύλογα ερωτήματα πολιτών, που αφορούν τη νέα αύξηση.

Η νέα αύξηση για το 2025 ανέρχεται σε 6,02%, εφαρμόζεται από σήμερα, 1η Απριλίου του 2025 και ωφελεί συνολικά πάνω από 1,6 εκατομμύρια πολίτες.

Αναλυτικά οι ερωτήσεις-απαντήσεις:

Ερ: Πόσο ανεβαίνει τελικά ο κατώτατος μισθός;

Απ: Ο κατώτατος μισθός ανεβαίνει κατά 50 ευρώ μικτά τον μήνα. Αυτό σημαίνει από 34 ευρώ έως 43 ευρώ μεγαλύτερος καθαρός μισθός τον μήνα και από 473 ευρώ έως 606 ευρώ μεγαλύτερος καθαρός μισθός τον χρόνο, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση καθενός.

Τα παραπάνω ποσά προκύπτουν από τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που ξεκινάει σήμερα 1η Απριλίου.

Ερ: Εργάζομαι σε μερική απασχόληση με κατώτατο μισθό. Θα έχω αύξηση;

Απ: Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά κάθε μορφή εργασίας: την πλήρη, τη μερική, την εκ περιτροπής, κατ΄ αναλογία προφανώς των ωρών, που εργάζεσαι.

Άρα ναι, η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει και τη μερική απασχόληση.

Ερ: Από την αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζονται και οι τριετίες;

Απ: Και οι τριετίες επηρεάζονται προς τα πάνω. Οι τριετίες είναι μια προσαύξηση στον κατώτατο μισθό, βάσει της προϋπηρεσίας του κάθε εργαζομένου.

Ερ: Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τον κατώτατο μισθό;

Απ: Σαφώς. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τον κατώτατο μισθό.

Αν δεν το κάνει, είναι σημαντικό να γίνεται καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας ή και στο 1555 τηλεφωνικά, από όπου η καταγγελία διαβιβάζεται στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Ερ: Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια και, αν ναι, πόσο;

Απ: Ο κατώτατος μισθός μπορεί μόνο να αυξάνει κάθε χρόνο. Βασικός στόχος είναι να ανέλθει στα 950 ευρώ το 2027.

Από εκεί και πέρα, ο κατώτατος μισθός θα ανεβαίνει αντιστοίχως, όσο ανεβαίνουν και οι τιμές στην αγορά και θα λαμβάνεται υπ' όψιν και η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ερ: Γιατί δεν ανεβαίνει και άλλο ο κατώτατος μισθός;

Απ: Λαμβάνουμε υπ' όψιν δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι να ενισχυθεί το εισόδημα των εργαζομένων και ο δεύτερος είναι να είναι όλο αυτό το σχήμα οικονομικά βιώσιμο.

Τι εννοώ οικονομικά βιώσιμο; Να το αντέχει η αγορά εργασίας και οι επιχειρήσεις. Επίσης, να το αντέχουν και τα δημοσιονομικά του κράτους, καθώς εφεξής ο κατώτατος μισθός αφορά και τον δημόσιο τομέα.

Ερ: Ποια επιδόματα επηρεάζονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού;

Απ: Επηρεάζονται όλα τα επιδόματα, που καθορίζονται, βάσει του κατώτατου μισθού. Επίδομα γονικής άδειας, επίδομα γάμου, επίδομα μητρότητας, επίδομα ανεργίας, μερικά από τα παραδείγματα.

Πηγή: skai.gr

