Ανακοίνωση για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ, από την 1η Απριλίου, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, παρουσιάζοντας και τους σχετικούς πίνακες.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

Εγκρίθηκε την Τετάρτη 26 Μαρτίου από το Υπουργικό Συμβούλιο η εισήγηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, για αύξηση 50 ευρώ στον κατώτατο μισθό (6,02 %), ο οποίος διαμορφώνεται από τα 830 στα 880 ευρώ, καθώς και η αντίστοιχη αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου από 37,07 ευρώ σε 39,30 ευρώ, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2025.

Η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 ανέρχεται στα 230 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή 35,4%. Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην 11η θέση μεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Η αύξηση αφορά άμεσα πάνω από 1.6 εκατομμύρια ωφελούμενους, μεταξύ των οποίων 575.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, όλους όσοι λαμβάνουν επιδόματα συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό – όπως το επίδομα μητρότητας, γονικής άδειας, ανεργίας και γάμου – αλλά, για πρώτη φορά, ωφελεί και όλους του Δημοσίους Υπαλλήλους, οι οποίοι θα λάβουν αύξηση 30 ευρώ το μήνα, μετά τα 70 ευρώ οριζόντια αύξηση που έλαβαν το 2024. Η αύξηση του κατώτατου έμμεσα συμπαρασύρει αυξητικά και τον μέσο μισθό, όπως έχει ήδη γίνει τα τελευταία χρόνια.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού σημαίνει πρόσθετο μικτό εισόδημα 700 ευρώ σε ετήσια βάση, κάτι που αντιστοιχεί σε καθαρό όφελος 473 ευρώ για εργαζόμενους χωρίς παιδιά ή ένα παιδί και 606 ευρώ για εργαζόμενους με 2 ή περισσότερα παιδιά. Αναλυτικότερα, εργαζόμενοι χωρίς τέκνα θα λαμβάνουν από 1η Απριλίου 743 ευρώ από 709 ευρώ που λαμβάνουν σήμερα, εργαζόμενοι με ένα τέκνο θα λαμβάνουν 752 ευρώ από 718 ευρώ που λαμβάνουν σήμερα και εργαζόμενοι με δύο ή περισσότερα παιδιά θα λαμβάνουν 762 ευρώ από 719 ευρώ που λαμβάνουν σήμερα.

Η νέα αύξηση λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον σταθερής βελτίωσης της αγοράς εργασίας, με την ανεργία να έχει μειωθεί στο 8,7%, περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019, αύξηση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης και του μέσου μισθού, καθώς και μείωση του μη μισθολογικού κόστους, αφού από το 2019 έως σήμερα έχει επιτευχθεί μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες ενώ πρόσφατα μειώθηκαν και οι ασφαλιστικές εισφορές στις αργίες, τις υπερωρίες, την υπερεργασία και τα νυχτερινά.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών, τόνωσης της αγοραστικής τους δύναμης και στήριξης της ελληνικής κοινωνίας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα ώστε να γίνει πράξη η δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό 950 ευρώ και μέσο μισθό 1.500 ευρώ έως το 2027.».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.