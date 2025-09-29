Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα του Αλέξη Χαρίτση

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει:
- Έσοδα: 72.897 ευρώ (2023: 85.159 ευρώ)
- Μετοχές/Ομόλογα: 85.959 ευρώ (2023: 67.143 ευρώ)
- Θυρίδες: δεν διαθέτει
- Καταθέσεις: 136.481 ευρώ (2023: 164.468 ευρώ)
- Ακίνητα: 2 εγγραφές (καταστήματα) στη Μεσσηνία
- Οχήματα: Κανένα (2023: το 33% ενός ΙΧ 796κε)
- Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις.
- Δάνεια: πιστωτικές κάρτες οφειλή 780 ευρώ (2023: 171 ευρώ)
Σημειώνεται πως σε παρένθεση είναι η δήλωση του 2023/χρήση 2022.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
