Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα του Αλέξη Χαρίτση

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς - Τα έσοδα, οι μετοχές, οι καταθέσεις του Αλέξη Χαρίτση 

Αλέξης Χαρίτσης

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει:

  • Έσοδα: 72.897 ευρώ (2023: 85.159 ευρώ)
  • Μετοχές/Ομόλογα: 85.959 ευρώ (2023: 67.143 ευρώ)
  • Θυρίδες: δεν διαθέτει
  • Καταθέσεις: 136.481 ευρώ (2023: 164.468 ευρώ)
  • Ακίνητα: 2 εγγραφές (καταστήματα) στη Μεσσηνία
  • Οχήματα: Κανένα (2023: το 33% ενός ΙΧ 796κε)
  • Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις.
  • Δάνεια: πιστωτικές κάρτες οφειλή 780 ευρώ (2023: 171 ευρώ)

Σημειώνεται πως σε παρένθεση είναι η δήλωση του 2023/χρήση 2022. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

