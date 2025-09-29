Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί

Του Γιάννη Ανυφαντή
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, πόθεν έσχες, των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.
Δείτε τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί για το έτος 2024 (χρήση 2023).
Κυριάκος Μητσοτάκης - Πρωθυπουργός
Εισόδημα: 70.456 ευρώ
Μετοχές / Ομόλογα 508.859 ευρώ και 20.479 δολάρια
Καταθέσεις: 110.668 ευρώ και 445 δολάρια
Ακίνητα: 26 εγγραφές σε Κρήτη - Γιάννενα - Κυκλάδες
Οχήματα: 2
Συμμετοχή σε μια επιχείρηση: ΚΗΡΥΞ ΑΕ
Δάνεια: 160.560 ευρώ
Νίκος Ανδρουλάκης - Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ
Εισόδημα: 128.640 ευρώ
Καταθέσεις 1.076.358 ευρώ
Ακίνητα: 16: 16 εγγραφές σε Κρήτη και Αθήνα
Οχήματα: 1 ΙΧ
Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: 2, ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ και «ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ»
Σωκράτης Φάμελλος - Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ
Εισόδημα: 72.505 ευρώ
Καταθέσεις: 57.838 ευρώ
Ακίνητα: 8 εγγραφές σε Θεσσαλονίκη - Ηλεία - Κυκλάδες
Οχήματα: 1 ΙΧ
Συμμετοχές σε μια επιχείρηση «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ»
Δάνεια: 52.401 ευρώ
Δημήτρης Κουτσούμπας - ΓΓ ΚΚΕ
Εισόδημα: 60.640 ευρώ
Μετοχές / Ομόλογα 15.016 ευρώ
Καταθέσεις: 268.849 ευρώ
Ακίνητα: 4 εγγραφές σε μαγνησία - Χαλκιδική - Πέλλα
Οχήματα: -
Συμμετοχές σε μια επιχείρηση «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ»
Δάνεια: -
Κυριάκος Βελόπουλος - Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης
Εισόδημα: 66.158 ευρώ
Καταθέσεις: 10.684 ευρώ
Ακίνητα: 2 Διαμερίσματα στη Φθιώτιδα
Αλέξης Χαρίτσης - Πρόεδρος Νέας Αριστεράς
Εισόδημα: 72.897 ευρώ
Μετοχές / Ομόλογα: 85.959 ευρώ
Καταθέσεις: 136.481 ευρώ
Ακίνητα: 2 εγγραφές σε Καλαμάτα
Οχήματα: -
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: -
Δάνεια: 792 ευρώ
Δημήτρης Νατσιός - Πρόεδρος ΝΙΚΗ
Εισόδημα: 22.632 ευρώ
Καταθέσεις: 1.978 ευρώ
Ακίνητα: 5 εγγραφές σε Πιερία
Οχήματα: 1 επιβατικό ΙΧ
Δάνεια: 107.841 ευρώ
Ζωή Κωνσταντοπούλου - Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας
Εισόδημα: 102.553 ευρώ
Μετοχές / Ομόλογα: 121,76 ευρώ
Καταθέσεις: 5.355 ευρώ
Ακίνητα: 8 εγγραφές σε Αγία Παρασκευή και Αιδηψό
Οχήματα: 1 ΙΧ
Συμμετοχή σε μια επιχείρηση «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»
Δάνεια: 1.952 ευρώ
Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών έτους 2024 (χρήση 2023)
Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών έτους 2023 (χρήση 2022)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.