Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για τα οικονομικά έτη 2024 (χρήση 2023) και 2023 (χρήση 2022), δηλώνει:

Για το έτος 2024: Συνολικό καθαρό εισόδημα ύψους: 128.603. 81 ευρώ (Από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα πρόσθετες αμοιβές κλπ).

Το 2023 το συνολικό εισόδημα ήταν, 135.627,96 ευρώ.

Οι συνολικές καταθέσεις για το 2024 ήταν: 1.076.358,61 ευρώ (Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα).

Το 2023 οι συνολικές καταθέσεις ήταν ύψους, 855.039,07 ευρώ.

Ακίνητα: 16 εγγραφές σε Κρήτη και Αθήνα χωρίς να υπάρχει καμία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Δηλώνει συμμέτοχος στην: Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ όπως και το 2023, χωρίς καμία μεταβολή.

Οχήματα: 1 ΙΧ.

Καμία δανειακή υποχρέωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

