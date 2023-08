Πώς θα γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου - Τι αναφέρουν οι εγκύκλιοι Πολιτική 16:11, 03.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εκδόθηκαν από τον αναπλ. υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο οι εγκύκλιοι για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές