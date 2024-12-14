Του Γιάννη Ανυφαντή

Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του προεδρεύοντα, Γιώργου Λαμπρούλη. Αφορμή στάθηκε η αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την ομιλία του, κατηγορώντας την ότι δεν στηρίζει τα απογευματινά χειρουργεία. Η πρόεδρος του κόμματος ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού, όμως η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ο προεδρεύοντας Γιώργος Λαμπρούλης θεώρησε ότι η τοποθέτησή της υπερβαίνει τα όρια του προσωπικού, καλώντας την να ολοκληρώσει. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στον κ. Λαμπρούλη κατηγορώντας τον ότι παρέχει διαρκώς υπηρεσία στη Νέα Δημοκρατία. Οι αντεγκλήσεις μεταξύ τους ηλέκτρισαν σφοδρά το κλίμα στην ολομέλεια, με τον κ. Λαμπρούλη να αφαιρεί τον λόγο στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας την έκρηξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ζήτησε τον λόγο καταγγέλλοντας την κ. Κωνσταντοπούλου. «Απαράδεκτη και καταδικαστέα η συμπεριφορά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν στοχοποιεί τον Προεδρεύοντα της Βουλής, ότι κάνει πλάτες στην κυβέρνηση. Καταδικαστέα», τόνισε. Η κα Κωνσταντοπούλου ζήτησε εκ νέου το λόγο με τον κ. Λαμπρούλη να επιμένει ότι δεν σέβεται τους συναδέλφους βουλευτές που θέλουν να μιλήσουν στην Ολομέλεια. «Έχετε κάνει και πρόεδρος της Βουλής και δεν ξέρετε τη τύφλα σας», τόνισε ο ίδιος. Μέσα σε κλίμα έντασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε από την Ολομέλεια μαζί με τους βουλευτές του κόμματος της.

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ

Λαμπρούλης: Αυτό δεν είναι προσωπικό. Είναι πολιτική θέση

Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να το κάνετε αυτό. Παρέχετε διαρκώς υπηρεσίες στην ΝΔ. Με διακόπτετε συνεχώς. Δεν ολοκλήρωσα. Δεν ολοκλήρωσα.

Λαμπρούλης: Έχετε εξαντλήσει τις παρεμβάσεις που δικαιούστε

Κωνσταντοπούλου: είστε δεκανίκι.

Λαμπρούλης: Τι να σας πω; Αφού δεν καταλαβαίνετε μιλήστε όσο θέλετε. Δεν κατανοείτε την διαδικασία και λειτουργείτε εις βάρος των υπόλοιπων συναδέλφων. Και σας παρακαλώ μην το κάνετε προσωπικό. Κάθε πρόεδρος που βρίσκεται στο βήμα είναι υποχρεωμένος να τηρεί την διαδικασία στην οποία όλοι συμφωνήσαμε στην Διάσκεψη των Προέδρων

Κωνσταντοπούλου: Κατεβείτε από εκεί

Λαμπρούλής: Σας αφαιρώ το λόγο. Δεν έχετε τον λόγο. Ως εδώ . Σας παρακαλώ υπάρχει διαδικασία στην οποία συμφωνήσαμε όλοι στην Διάσκεψη των προέδρων. Κύριε Γεωργιάδη έχετε το λόγο.

Κωνσταντοπούλου: Δεν έχω ολοκληρώσει. Δώστε μου το λόγο. Κύριε Γεωργιάδη το δέχεστε αυτό;

Γεωργιάδης: Δεν διευθύνω εγώ τη συνεδρίαση

Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε; Επί προσωπικού εναντίον σας κύριε πρόεδρε.

Κωνσταντοπούλου: Ντροπή σας. Σας έχω καταγγείλει στον κ. Κουτσούμπα

Λαμπρούλής: Δική σας όλη.

Κωνσταντοπούλου: Είναι απαράδεκτη αυτή η τακτική και καταδικαστέα

Λαμπρούλής: Κατά τα άλλα διατελέσατε και ΠτΒ και ξέρετε την διαδικασία. Την τύφλα σας δεν ξέρετε.

Πηγή: skai.gr

