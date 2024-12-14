Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ τους ισχυρισμούς της Κυβέρνησης που κάνουν λόγο για δώδεκα αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις το 2025, λέγοντας πως « η Νέα Δημοκρατία «πετάει νούμερα και συνεχώς ψεύδεται» ενώ πρόσθεσε «το μόνο που έχουμε δει είναι μία αύξηση 2,4% στις συντάξεις και τίποτε άλλο

Όπως είπε ο κ. Τσουκαλάς «η Κυβέρνηση έχει μεν ως σημαία της τη μείωση 1% της ασφαλιστικής εισφοράς στις εργοδοτικές εισφορές, αλλά δεν λέει πουθενά ότι αυξάνει κατά 2,7% τις εισφορές για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Εδώ έχουμε μία συνεχόμενη ψευδολογία».

Αναφορικά με το ζήτημα των τραπεζών, επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για έκτακτη φορολόγηση 5% στα κέρδη των τραπεζών, υπενθυμίζοντας «τη μεγάλη ψαλίδα του πάρα πολύ χαμηλού επιτοκίου καταθέσεων και του πάρα πολύ υψηλού επιτοκίου χορηγήσεων, από την οποία εξοικονομούν τεράστια υπερκέρδη».

Υπογράμμισε ότι «η Κυβέρνηση δεν έλεγε κουβέντα δύο χρόνια τώρα για τις τράπεζες. Ξαφνικά, μόλις κατάλαβε ότι στριμώχνεται από την πολιτική πίεση που ασκούμε, ήρθε να πει ότι θα παρέμβει. Εμείς, για να τη διευκολύνουμε και να τη βοηθήσουμε, φέραμε μία τροπολογία βάσει της απόφασης 168/2024 του Αρείου Πάγου η οποία έκρινε καταχρηστικούς τους όρους των συμβάσεων των τραπεζών όπου λένε ότι, ενώ έχει το δικαίωμα η τράπεζα όταν το Euribor αυξάνεται να αυξάνει το επιτόκιο, όταν μειώνεται έχει το δικαίωμα να μην το μειώσει. Ο Άρειος Πάγος είπε πως είναι παράνομο.

Επισήμανε ότι αυτό που ζητάει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι αυτό το σκεπτικό του Αρείου Πάγου να γίνει νόμος του κράτους.

