Για προϋπολογισμό πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας, που θα επιτρέψει στους Έλληνες πολίτες να μπουν στο 2025 με μεγαλύτερη αισιοδοξία από ότι πέρσι, πάνω από όλα όμως με μεγαλύτερη ασφάλεια, έκανε λόγο από το βήμα της Βουλής, η βουλευτής Χανίων της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη.

Στην ομιλία της επί του κρατικού προϋπολογισμού 2025, η κα Μπακογιάννη επισήμανε ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει ραγδαία και προς το χειρότερο: «Ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή. Και κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι πραγματικά θα κάνει τελικά ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος από τις 20 Ιανουαρίου και μετά. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα είναι μια όαση σταθερότητος, όχι μόνο σε περιφερειακό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι δύο μεγάλες ατμομηχανές της Ευρώπης, η Γερμανία και η Γαλλία βρίσκονται σε κρίση. Στη Γερμανία, χιλιάδες εργαζόμενοι φοβούνται απολύσεις, από τις αυτοκινητοβιομηχανίες και η γερμανική οικονομία φλερτάρει με την ύφεση. Στη Γαλλία αναζητείται η κυβέρνηση και κυρίως αναζητούνται οι ψήφοι που θα υποστηρίξουν μια κυβέρνηση για 30 μόνο μήνες. Τα spread της Γαλλίας και της Ιταλίας έχουν περάσει τα spread της Ελλάδας» σημείωσε η κα Μπακογιάννη.

Απευθυνόμενη στα έδρανα της αντιπολίτευσης, η πρώην υπουργός είπε ότι πρέπει να αλλάξουν το αφήγημά τους, «διότι αυτό το εμπόριο μιζέριας το οποίο επί 6 χρόνια παρακολουθούμε δεν είχε τελικά καμία ανταπόκριση στον ελληνικό λαό. Άκουσα αυτές τις μέρες από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι όλα τα πράγματα πάνε στραβά. Σκεφτόμαστε στραβά. Σχεδιάζουμε στραβά. Υλοποιούμε στραβά. Αναρωτιέμαι ειλικρινά. Αν ζούμε στην ίδια χώρα. Και στην ίδια χώρα αν ζήσαμε τα τελευταία 15 χρόνια ή πέσατε ξαφνικά, κύριοι συνάδελφοι από τον ουρανό χθες. Ο ελληνικός λαός ξέρει τις δυσκολίες και είναι πράγματι πολλές. Δεν ξεχνάει όμως ότι βγήκαμε από ένα δεκάχρονο μνημόνιο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλος ο κόσμος και πάντως δύο από τις σοβαρότερες και μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου μιλάνε για το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και μας φέρνουν ως παράδειγμα. Οι ίδιες εφημερίδες οι οποίες πέντε χρόνια πριν κατακεραύνωναν την Ελλάδα και την παρουσίαζαν ως μαύρο πρόβατο της Ευρώπης».

Η κα Μπακογιάννη, η οποία παρέθεσε τους βελτιωμένους οικονομικούς δείκτες, σημείωσε ότι στο ερώτημα εάν «τελειώσαμε τη δουλειά;» απάντησε «Όχι. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Ναι, πρέπει να αυξήσουμε το εθνικό εισόδημα που είναι ο εθνικός μας στόχος, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο να το κάνουμε» [. . .] Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τις καθυστερήσεις και να συνεχίσουμε με ακόμα δυναμικότερο τρόπο. Και πρέπει να το κάνουμε γιατί το χρωστάμε αυτό στον ελληνικό λαό, είπε η κα Μπακογιάννη, η οποία κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

