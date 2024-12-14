«O Προϋπολογισμός του 2025 στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας. Πιστοποιεί ότι η οικονομία θα συνεχίσει να ανεβαίνει ψηλότερα, μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Υπηρετεί τη βασική στρατηγική μας στόχευση για σύγκλιση των εισοδημάτων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιβεβαιώνει το σχέδιο και το όραμά μας για την Ελλάδα που γίνεται πιο ισχυρή οικονομικά, γεωπολιτικά, αμυντικά. Και αναδεικνύεται σε παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2025. Αφού επισήμανε ότι τρία είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά: «Αναπτυξιακή πνοή, δημοσιονομική συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία», ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε: «Ο νέος Προϋπολογισμός έρχεται να πιστοποιήσει ότι η Ελλάδα -παρά τη διεθνή αβεβαιότητα- έχει αλλάξει πίστα και οι θυσίες των πολιτών πιάνουν τόπο».

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση ο κ. Καλαφάτης αφού υπογράμμισε ότι εθελοτυφλεί, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εξακολουθείτε να παρουσιάζετε μια εικόνα μηδενισμού. Ξεχνάτε το που βρισκόταν η Χώρα το 2019 και αδικείτε την προσπάθεια όλων των συμπολιτών μας. Επιδίδεστε για ακόμα μια φορά σ΄ένα ρεσιτάλ ισοπέδωσης και λαϊκισμού. Ξεχνάτε, ότι την τελευταία πενταετία καταργήθηκαν ή μειώθηκαν πάνω από εξήντα φόροι». «Κάνετε πως δε βλέπετε πως η ανεργία υποχωρεί με μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια να έχουν βρει δουλειά». Όπως τόνισε ο Σταύρος Καλαφάτης: «Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κυβέρνηση και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύουμε συνέπεια σε όσα δεσμευθήκαμε στους πολίτες. Συνεχίζουμε αταλάντευτα στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, ψηφιοποιούν το κράτος, διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας».

Αναφερόμενος στα έργα της Θεσσαλονίκης ο Σταύρος Καλαφάτης τόνισε ότι: «Το 2025 βρίσκει τη Θεσσαλονίκη στο δρόμο της προόδου και της ανάπτυξης με το σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη του 2030 στην εκπόνηση του οποίου -όπως υπενθύμισε- είχα την τιμή να συνεισφέρω ενεργά από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης». Χαρακτήρισε «εμβληματικό έργο - καταλύτη το Μετρό Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε τη λειτουργία του» και έκανε αναφορά σε έργα που προχωρούν όπως το FlyOver, το Παιδιατρικό και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, το ThessINTEC, το Κέντρο Logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και η ανάπλαση του χώρου της Δ.Ε.Θ., έργα με τα οποία όπως τόνισε: «η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο Προϋπολογισμός που συζητούμε αυτές τις ημέρες είναι το κορυφαίο ετήσιο νομοθέτημα που θα αποτελέσει και τον οδηγό της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Τρία είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά: Αναπτυξιακή πνοή, δημοσιονομική συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία.

Υπηρετεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, τη συλλογική πρόοδο και την ατομική προκοπή. Αποδεικνύει τη συνέπεια στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και την αταλάντευτη προσήλωση στη μεταρρυθμιστική στρατηγική μας. Περιλαμβάνει ακόμη μια σειρά από διαρθρωτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως το στεγαστικό, το δημογραφικό, την κλιματική κρίση, την ενίσχυση των επενδύσεων και της καινοτομίας αλλά και τις αναγκαίες αυξημένες δαπάνες της εθνικής άμυνας. Προβλέπει, νέες μειώσεις ή ακόμη και καταργήσεις φόρων όπως είναι: Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η διπλάσια μείωση του ΕΝΦΙΑ από το 2025, η μονιμοποίηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και η νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μια 1 επιπλέον μονάδα.

Προβλέπει όμως την ίδια στιγμή και νέες αυξήσεις μισθών και συντάξεων νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αυξήσεις των αποδοχών των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών αλλά και νέα αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Μέτρα που στηρίζουν ξεκάθαρα τη μεσαία τάξη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο Προϋπολογισμός του 2025 όμως έχει και έντονο κοινωνικό πρόσημο. Ενδεικτικά, οι δαπάνες για την υγεία θα είναι αυξημένες κατά 74% σε σχέση με το 2019. Όπως και οι δαπάνες για τα νοσοκομεία θα είναι αυξημένες κατά 120%. Ενώ προβλέπεται αύξηση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης κατά 285 εκατ. ευρώ ώστε να επιταχύνουμε την ανακαίνιση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, οι δαπάνες για την Παιδεία αυξάνονται κατά 141 εκατ. ευρώ έναντι του περσινού Προϋπολογισμού. Παράλληλα, οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος αυξάνονται και αυτές σημαντικά διότι για μας είναι ζήτημα προτεραιότητας η προστασία του φυσικού μας πλούτου και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Κι όμως, μπροστά σ΄αυτήν την πραγματικότητα, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης εθελοτυφλείτε. Εξακολουθείτε να παρουσιάζετε μια εικόνα μηδενισμού. Ξεχνάτε το που βρισκόταν η Χώρα το 2019 και αδικείτε την προσπάθεια όλων των συμπολιτών μας. Επιδίδεστε για ακόμα μια φορά σ΄ένα ρεσιτάλ ισοπέδωσης και λαϊκισμού. Λησμονείτε, ότι την τελευταία πενταετία καταργήθηκαν ή μειώθηκαν πάνω από εξήντα φόροι. Προσποιείστε πως δεν καταλαβαίνετε ότι άλλο αυξημένα έσοδα και άλλο αυξημένοι φόροι. Έσοδα που προέρχονται από το μεγάλωμα της «πίτας», από την αύξηση δηλαδή του Α.Ε.Π. και τις συντονισμένες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Κάνετε πως δε βλέπετε πως η ανεργία υποχωρεί με μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια να έχουν βρει δουλειά. Θέλετε δε θέλετε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ο νέος Προϋπολογισμός έρχεται να πιστοποιήσει ότι η Ελλάδα -παρά τη διεθνή αβεβαιότητα- έχει αλλάξει πίστα και οι θυσίες των πολιτών πιάνουν τόπο.

Κυρίες και Κύριοι,

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κυβέρνηση και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύουμε συνέπεια σε όσα δεσμευθήκαμε στους πολίτες. Συνεχίζουμε αταλάντευτα στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, ψηφιοποιούν το κράτος, διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Ο νέος Προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στο σχέδιό μας για την Ελλάδα που θέλουμε. Ένα σχέδιο δημοσιονομικής ισορροπίας, που δεν επιτρέπει να κινδυνεύσουν ποτέ ξανά όσα με θυσίες κατακτήσαμε. Ένα σχέδιο που με μια βεντάλια μέτρων στηρίζει την εθνική οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σχέδιο που προβλέπει: Ρυθμό ανάπτυξης 2,3% του Α.Ε.Π., υψηλότερο του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Σημαντική αύξηση επενδύσεων πάνω από 8%. Μείωση της ανεργίας από το 10,3% στο 9,7%. Πρωτογενές πλεόνασμα 2,4%. Μείωση του δημοσίου χρέους στο 147,5% από 154% του Α.Ε.Π.. Μείωση του πληθωρισμού στο 2,1% από 2,7% φέτος.

O Προϋπολογισμός του 2025 στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας. Πιστοποιεί ότι η οικονομία θα συνεχίσει να ανεβαίνει ψηλότερα, μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Υπηρετεί τη βασική στρατηγική μας στόχευση για σύγκλιση των εισοδημάτων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιβεβαιώνει το σχέδιο και το όραμά μας για την Ελλάδα που γίνεται πιο ισχυρή οικονομικά, γεωπολιτικά, αμυντικά. Και αναδεικνύεται σε παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Και βέβαια, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Το 2025 βρίσκει τη Θεσσαλονίκη στο δρόμο της προόδου και της ανάπτυξης με το σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη του 2030 στην εκπόνηση του οποίου είχα την τιμή να συνεισφέρω ενεργά από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας - Θράκης.

Με το εμβληματικό έργο - καταλύτη, το Μετρό Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε τη λειτουργία του, ένα σύμβολο προόδου της Μακεδονίας και ολόκληρης της Ελλάδας -όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός- με τον Περιφερειακό Οδικό Άξονα FlyOver, με τα δύο νέα σύγχρονα νοσοκομεία το Παιδιατρικό και το Αντικαρκινικό, με το Μουσείο Ολοκαυτώματος, με το Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC, και το Κέντρο Logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, με το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, με την ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης. Σε μια Ελλάδα που θέλουμε και αξίζει σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Ό,τι είπαμε γίνεται. Ό,τι λέμε το κάνουμε. Γι’ αυτό λέμε ναι στον νέο Προϋπολογισμό. Ναι στην Ελλάδα της εθνικής υπερηφάνειας, του υπεύθυνου πατριωτισμού και της κοινωνικής συνοχής. Ναι στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σας ευχαριστώ.

