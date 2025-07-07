Πολάκης: Σκληρή απάντηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σκληρή απάντηση δίνει ο Παύλος Πολάκης, μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το όνομα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε διάλογο που έχουν στη σελίδα 88 της δικογραφίας ο τότε διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης με τον τότε διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Γιάννη Κεφαλογιάννη, Γιάννη Τρουλλινό.

Διευκρινίζεται ότι στη δικογραφία δεν περιλαμβάνεται διάλογος του πρώην υπουργού και νυν βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ με στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ανάρτηση Πολάκη αναλυτικά:

Πισω ρε ΛΑΜΟΓΙΟ ΤΡΟΥΛΙΝΕ που νομιζεις πως θα με λερωσεις διεφθαρμενε!!!(φωτο1)

Τολμας και με πιανεις στο στομα σου για να πεισεις το Μπαμπασιδη τον προεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρωσει χαριστικές και ψεύτικες επιδοτήσεις στους ψηφοφορους του Κεφαλογιαννη του αφεντικου σου!!!(φωτο 2-3-4)

ΛΟΙΠΟΝ ΑΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΛΑΜΟΓΙΟ ΠΟΥ ΗΔΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕΣ ΛΟΓΩ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΣΑΘΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΕΣΑΙ ΝΑ ΛΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ:

Εγω ειμαι ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ για το εργο που καναμε ως κυβέρνηση στο Υπουργειο Αγροτικης Αναπτυξης και το ειπα και στη Βουλη προχθες!

Ποτε δεν «παρενεβην» για να «ταχτοποιηθει» προσωπικα καποιος αγροτης ή κτηνοτροφος ,αλλα πολλες φορες με ερωτησεις στη Βουλη ,ομιλιες και σε συσκεψεις στο Υπουργειο με άλλους βουλευτες συνεβαλλα κατα τα ετη 2015 και 2016 να πληρωθουν παλιές υποχρεώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ προς ΟΛΟΥΣ τους αγροτοκτηνοτροφους υψους 1,7 δις ευρω!! ΔΗΛΑΔΗ να καταβληθούν , μεταξύ άλλων, οι Εξισωτικές Αποζημιώσεις για τα έτη 2013 και 2014, τα Βιολογικά που οφείλονταν στους αγρότες από το 2009 μεχρι το 2011-12 ,να δωθουν αποζημιωσεις για καταστροφες απο το προγραμμα de minimis ,για το κρεας το γαλα ,τα αμνοερριφια και πολλες άλλες εκρεμοτητες!!!

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ!!!

Καταλαβες ΠΡΩΗΝ διευθυντή του Γιαννη Κεφαλογιαννη λαμογιο ΤΡΟΥΛΙΝΕ;;

Εσεις στησατε το βρωμικο κυκλωμα τουσφετιων και πελατειακου κρατους για να ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ψηφους,να ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΤΕ συνειδησεις και να ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΤΕ μαυρο χρημα !!

Κρυψου στην τρυπα σου λοιπον και εσυ και ολα τα πολιτικα αφεντικα σου ,απο Κεφαλογιαννη-Ωοριδη-Αυγενακη μεχρι Μητσοτακη και μην με πιανεις στο στομα σου αν δεν το πλυνεις με ροδονερο!!

ΣΑΣ ΕΧΩ ΔΕΝ ΜΕ ΕΧΕΤΕ ΟΥΤΕ ΜΕ ΕΙΧΑΤΕ ΠΟΤΕ!!

Κομμα των Πατσηδων ,κομμα τν Τεμπων ,κομμα του Predator

Πηγή: skai.gr

