«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποκλειστικά την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας, και ήταν σε πλήρη γνώση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος αποδεδειγμένα, πλέον, ήξερε για την εμπλοκή υπουργών, βουλευτών και στελεχών του στη δυσώδη υπόθεση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολούθως απαντά σε «Δημοσιεύματα και διαρροές με ονόματα βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως και το σημερινό για τον Παύλο Πολάκη» που « έχουν στόχο να κρύψουν την ευθύνη του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του. Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας αιτήθηκε, όπως και πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με θεσμικό και κοινοβουλευτικό τρόπο την πληρωμή των οφειλόμενων σε αγρότες και κτηνοτρόφους, τίμια και με τους οφειλόμενους κανόνες».

Ακολούθως ξεκαθαρίζει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι υπερήφανος διότι όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας κατάφερε να εξοφληθούν παλιές υποχρεώσεις, προ του 2015, προς τους παραγωγούς ύψους πάνω από 1,7 δισ. ευρώ, να καταβληθούν οι Εξισωτικές Αποζημιώσεις, οι ενισχύσεις για Βιολογικά προϊόντα και άλλες σημαντικές εκκρεμότητες, που είχαν αφήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις».

Επιτίθεται στον πρωθυπουργό υποστηρίζοντας: «Αντίθετα ο κύριος Μητσοτάκης έστησε ένα κύκλωμα ρουσφετιών και πελατειακού κράτους, με τα λεφτά των αγροτών. Αυτό δεν αλλάζει, όση λάσπη κι αν πετάξει με σκοπό τη διάχυση των ευθυνών του. Γι' αυτό και υποχρεούται να συναινέσει σε Προκαταρκτική Επιτροπή και να παραστεί ως μάρτυρας για να διερευνηθεί το σκάνδαλο και να αποδοθούν ευθύνες, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Κανένας συμψηφισμός. Καμία σκιά. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη».

Πηγή: skai.gr

