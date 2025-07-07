Προβάδισμα την εκτίμηση ψήφου με 15,9 μονάδες έχει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο Action 24. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται με μισή μονάδα συγκριτικά με την έρευνα του Μαΐου και επιστρέφει στη δεύτερη θέση, καθώς η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζει απώλειες 2,3 μονάδων.

Η ΝΔ εμφανίζει μικρές απώλειες της τάξης του 0,6%, φθάνοντας στο 29,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 13.9% (από 13,4%).

Η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στο 13,7% (από16%). Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 10,5% (9.6%), το ΚΚΕ με 8% (8,2%), στην έκτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,5% (5,8%), το ΜεΡΑ25 με 3,3% (2,4%), η Νίκη με 3,1% (3%), το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,1% (2,9%), η Φωνή Λογικής με 2,6%(2,9%), η Νέα Αριστερά με 1,7% (1,2%) και οι Σπαρτιάτες με 1,2% (1%). Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν μεν εννιακομματική Βουλή, αλλά με τρία κόμματα στο όριο.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Το 92,8% συνολικά θεωρεί ότι υπάρχουν ή μάλλον υπάρχουν πολιτικές ευθύνες της Κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά για την ύπαρξη παρανομιών στις επιδοτήσεις οι πολίτες επιρρίπτουν ευθύνες κατά 47,5% σε όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν και ανέχτηκαν αντίστοιχα φαινόμενα, το 30% στην κυβέρνηση της ΝΔ και το 20,4% στις λειτουργίες, παθογένειες του Κράτους.

Το 88,2% θεωρεί ως πολιτικά αναγκαίες τις παραιτήσεις των Υπουργών, ενώ το 43,8% δηλώνει ότι πολύ και αρκετά ικανοποιημένο με τη σύσταση ειδικής ομάδας ελέγχου με την Οικονομική Αστυνομία και την ΑΑΔΕ ώστε να διερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις παράνομης καταβολής ενισχύσεων.

Το 40,3% δηλώνουν πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι με τη δέσμευση ότι θα επιστραφούν οι επιδοτήσεις που εισπράχτηκαν παράνομα, ενώ το 39.4% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο με την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Καταλληλότητα για Πρωθυπουργία – Πρόωρες εκλογές

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με σημαντική διαφορά επιλεγόμενος από το 27,4% έναντι 9,6% της Ζωής Κωνσταντοπούλου, 7,1% του Νίκου Ανδρουλάκη, 6,1% του Κυριάκου Βελόπουλου και ακολουθούν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.



Όσον αφορά στο αίτημα για πρόωρες εκλογές λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 49.3% τάσσεται υπέρ εκλογών στο τέλος της τετραετίας και το 44,6% υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

