ΚΝΕ: Προκλητικός και ψεύτης ο πρωθυπουργός για διαγραφές φοιτητών

«Οι σημερινές προκλητικές δηλώσεις του πρωθυπουργού για τις διαγραφές φοιτητών είναι μνημείο θράσους και αποκαλυπτήρια μιας ταξικής πολιτικής που διαγράφει τους κόπους και τις θυσίες χιλιάδων παιδιών λαϊκών οικογενειών» αναφέρει σε σχόλιό της η ΚΝΕ και προσθέτει: «Κουνώντας το δάχτυλο στους φοιτητές, που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, τούς κατηγόρησε για "έλλειψη συνέπειας" αφού -όπως ισχυρίστηκε- "το κράτος παρέχει δωρεάν δημόσια παιδεία"! Και όλα αυτά την ώρα που τα Πανεπιστήμια έχουν γονατίσει από την υποχρηματοδότηση, την έλλειψη καθηγητών, υποδομών και φοιτητικών εστιών, οι λαϊκές οικογένειες πληρώνουν το τεράστιο κόστος σπουδών και στέγασης και 1 στους 2 φοιτητές αναγκάζεται να εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του.

Για άλλη μια φορά επιχείρησε να διαστρεβλώσει την αλήθεια, ισχυριζόμενος ότι το μέτρο των διαγραφών αφορά την "εκκαθάριση των καταλόγων από ανενεργούς φοιτητές" που εισήχθησαν στα ΑΕΙ προηγούμενες δεκαετίες, ενώ στην πραγματικότητα απειλούν ενεργούς φοιτητές, ανάμεσά τους και νέους 25 χρονών που εισήχθησαν στα πανεπιστήμια το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Κάτω από τις μεγάλες αντιδράσεις και για να "χρυσώσει το χάπι" ανακοίνωσε μια "τελευταία ευκαιρία"-παράταση φοίτησης για ένα ακαδημαϊκό έτος για ειδικές κατηγορίες φοιτητών που όμως δεν καλύπτει όλους τους ενεργούς φοιτητές, ούτε έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Η αναφορά του πρωθυπουργού ότι θα προκύψουν "σημαντικά οφέλη ως προς (…) τους δείκτες αξιολόγησης" είναι μια ομολογία ότι στόχος της πολιτικής της κυβέρνησης δεν είναι η στήριξη των φοιτητών για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους, αλλά η προώθηση των κριτηρίων της επιχειρηματικής λειτουργίας των Πανεπιστημίων, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στους δείκτες αξιολόγησης της ΕΕ».

«Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν είναι γίδια σε εικονικά βοσκοτόπια τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τους αγώνες τους δεν θα επιτρέψουν να διαγραφεί κανένας φοιτητής που προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του» τονίζει, καταλήγοντας, η ΚΝΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.