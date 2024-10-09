Απάντηση σε δημοσιεύματα αναφορικά με την αγορά διαμερίσματος επί της Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στον Εθνικό Κήπο και στο προεδρικό Μέγαρο και το Μαξίμου, αντί 1,2 εκατ. ευρώ, έδωσε ο Βασίλης Κικίλιας.

Το δημοσίευμα ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως με βάση το πόθεν έσχες του, ο κ. Κικίλιας δικαιολογεί απολύτως τα χρήματα που ξόδεψε και μόλις εντόπισε τη σχετική ευκαιρία, αναγκάστηκε να πουλήσει ένα οικογενειακό ακίνητο, προκειμένου να αγοράσει το νέο του κατάλυμα, προσθέτοντας παράλληλα πως «πολλοί είναι αυτοί εντός και εκτός κυβέρνησης που λένε ότι μπορεί να είναι νόμιμο να αγοράζει ένας εν ενεργεία υπουργός ακίνητο έναντι υψηλού τιμήματος, ωστόσο δεν είναι και τόσο ηθικό».

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε απο την πλευρά του πως «πάλι απέτυχαν να «βγάλουν λαβράκι», καθώς πάντα λειτουργώ με απόλυτη διαφάνεια, με το όνομα και την υπογραφή μου», προσθέτοντας πως «η πώληση ενός προϋπάρχοντος δηλωμένου περιουσιακού στοιχείου και η αγορά ενός άλλου ανάλογης αξίας, με απόλυτη διαφάνεια ως προς τα τιμήματα και τις διαδικασίες, είναι απόδειξη του καθαρού τρόπου που πορεύθηκα σε όλη μου τη ζωή».

Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνω στο στόχαστρο κακόβουλων σχολίων, αν και το τελευταίο «κρούσμα» ξεχωρίζει γιατί δηλώνει, και μάλιστα ευθαρσώς, την εμπάθεια στο πρόσωπό μου και στην οικογένεια μου.



Επειδή, όμως πάλι απέτυχαν να «βγάλουν λαβράκι», καθώς πάντα λειτουργώ με…

