Εξαιρετική χαρακτήρισε ο Χάρης Δούκας τη συζήτηση που είχε με την Άννα Διαμαντοπούλου στο γραφείο της και η οποία έγινε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

«Mιλήσαμε για την αναγκαία σύνθεση διαφορετικών ρευμάτων και τάσεων για ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ που θα νικήσει. Σε κάθε περίπτωση με την 'Αννα θα είμαστε μαζί την επόμενη μέρα», ανέφερε ο κ. Δούκας.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση για τη διεξαγωγή του ντιμπέιτ, σημείωσε: «Από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι είμαι διαθέσιμος. Δεν έχω βάλει καμία εκδήλωση στο πρόγραμμά μου τις επόμενες μέρες για να υπάρχει ευελιξία και να οριστεί ημερομηνία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

