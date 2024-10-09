Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέες ζυμώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στους διαδρόμους του κοινοβουλίου, μετά την έναρξη της Β’ Κοινοβουλευτικής Συνόδου, καθώς οι ανεξάρτητοι βουλευτές συμφώνησαν να ορίσουν εκπρόσωπό τους στην Διάσκεψη των Προέδρων, τον προερχόμενο από την Πλεύση Ελευθερίας βουλευτή, Μιχάλη Χουρδάκη.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές οκτώ από τους συνολικά δεκατέσσερις ανεξάρτητους βουλευτές (Λινού, Σαλμάς, Χουρδάκης, Παπαϊωάννου, Δημητροκάλλης, Φλώρος, Μανούσος, Βαλτογιάννης) απέστειλαν επιστολές με τις οποίες ορίζουν τον κ. Χουρδάκη ως εκπρόσωπό τους. Βάσει του κανονισμού εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητοι βουλευτές, έχουν το δικαίωμα να ορίσουν εκπρόσωπο στη Διάσκεψη, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και με την τοποθέτηση Χουρδάκη.

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει απαραιτήτως πως υπάρχει και το περιθώριο δημιουργίας μιας νέας, 10ης κατά σειρά κοινοβουλευτικής ομάδας που θα απολαμβάνει τα προνόμια του Κανονισμού (γραφεία, αρχηγό, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, υπαλλήλους κτλ) καθώς απαιτείται συμφωνία για το πρόσωπο που θα προεδρεύσει σε μία τέτοια ομάδα, ενώ όπως σημείωναν κοινοβουλευτικοί κύκλοι, το ιδεολογικό χάσμα μεταξύ των ανεξαρτήτων είναι μεγάλο, λόγω και της διαφορετικής κομματικής προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η κίνηση αυτή θα δώσει το δικαίωμα – σε όσους συμφώνησαν – να ελέγχουν καλύτερα, την παρουσία του συνόλου των ανεξαρτήτων στις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις.

Σημειώνεται πως οι 14 ανεξάρτητοι είναι οι: Μάριος Σαλμάς, Λευτέρης Αυγενάκης, Αθηνά Λινού, Μιχάλης Χουρδάκης, Αρετή Παπαϊωάννου, Παύλος Σαράκης, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, Γιώργος Μανούσος, Γιάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης, Γιώργος Ασπιώτης, Μιχάλης Γαυγιωτάκης, Κώστας Φλώρος και Μπαράν Μπουρχάν.

Από το περιβάλλον πάντως του κ. Αυγενάκη διευκρινίζεται ότι ο ίδιος ουδέποτε ήρθε σε επαφή με άλλους ανεξάρτητους, δεν τον ενδιαφέρουν άλλες συμμαχίες καθώς συνεχίζει να λειτουργεί ως βουλευτής της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

