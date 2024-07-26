Επιμένει στη δημόσια τοποθέτησή του ο Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι θα έκανε ξανά τα ίδια. Σε δήλωση του, επιτίθεται ξανά και στην Αθηνά Λινού.

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, αναφέρθηκε στον Στέφανο Κασσελάκη σχολιάζοντας σχετική ερώτηση τονίζοντας πως: «δεν φτάνουν οι αγάπες» όταν έχεις αποκάλυψη ενός τεράστιου σκανδάλου.... και «έχεις απέναντί σου μία μετακλήτη του κ. Γεωργιάδη να κάνει διαρκώς μορφασμούς υποτίμησης ενώ θα έπρεπε να κάθεται φρόνιμα».. Καμία βρισιά δεν είπα... Κατάγομαι από τόπο που σέβονται τις γυναίκες..... Όταν κάνει γκριμάτσες και λες “κλέβουν 1,5 δισ. ευρώ”, τι να της πω; Να της δώσω γαρίφαλο;».

Ερωτηθείς αν θα το ξαναέκανε, απάντησε: «ακριβώς το ίδιο»

Επίθεση κατά της Αθηνάς Λινού

Ο κ. Πολάκης αναφέρθηκε και στην συνάδελφό του, Αθηνά Λινού, επιμένοντας πως το κλάμα της ήταν «ψεύτικο» και «υποκριτικό». «Ήταν κατά παραγγελία, μετά από δύο ομιλητές όταν έγινε το γεγονός ακόμα και άλλοι μετακλητοί του Γεωργιάδη γελούσαν ...Και μετά την έπιασε η ευαισθησία.... Είναι συγκεκριμένο στήσιμο».

Ο κ. Πολάκης απάντησε και στον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει στην χθεσινή του τοποθέτηση όταν και ανακοίνωσε την κοινοβουλευτική ποινή που του επιβλήθηκε «ζήτουλα προσοχής», λέγοντας: «Χυδαίος ζήτουλας είναι αυτός που τρώει 1,5 δισ. κύριε πρόεδρε της Βουλής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.