Ανδρουλάκης: Το παρακράτος στο Μαξίμου θα αποκαλυφθεί, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες Μητσοτάκη

«Η δημοσιογραφική έρευνα του Inside Story αποκάλυψε το κοινό κέντρο παρακολουθήσεων ΕΥΠ- Predator, που εδώ και δύο χρόνια η κυβέρνηση επιχειρεί να "κουκουλώσει" με σειρά αντιθεσμικών και εξόφθαλμων παρεμβάσεων τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το παρακράτος που είχε στηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου θα αποκαλυφθεί, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες του κ. Μητσοτάκη» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και πρόσθεσε:

«Πήρα όλες τις νομικές πρωτοβουλίες, κάτι που δεν έπραξαν τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα, που υπήρξαν αποδεδειγμένα "στόχοι" και θα πρέπει να εξηγήσουν τους λόγους στους πολίτες. Μετά την άρνηση της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ, προσέφυγα χθες εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή τη φορά ζητώντας να εφαρμοστεί πλήρως και απαρέγκλιτα η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας μας για να παραλάβω εγγράφως τους τυπικούς λόγους της παράνομης παρακολούθησής μου».

«Είναι αδιανόητο μετά από 50 χρόνια αδιατάρακτης Δημοκρατίας να τίθενται τέτοιας σοβαρότητας θέματα πλήρους απαξίωσης των θεσμών, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα μας», τόνισε, καταλήγοντας, ο πόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.