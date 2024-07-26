Δυο ώρες και 45 λεπτά διήρκεσε χθες η συνεδρίαση του τουρκικού ΣΕΑ. Και όπως έγινε φανερό από τη γραπτή ανακοίνωση που εκδόθηκε, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας υπό τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ασχολήθηκε με πολλά και σημαντικά εθνικά θέματα. Όπως το Κυπριακό, για το οποίο η Τουρκία δηλώνει ότι θα επιμείνει στην πολιτική της για μια λύση δυο ισότιμων κρατών. Η στάση αυτή θα διατηρηθεί έως τη λήξη του Κυπριακού, που είναι εθνική μας υπόθεση, στη βάση της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού και της αναγνώρισης της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου ως ισότιμου μέλους της διεθνούς κοινότητας, αναφέρει επί λέξει η ανακοίνωση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου η τουρκική πλευρά ζητά συνέχιση του διαλόγου.

Ωστόσο, τονίζεται στο κείμενο, «δεν θα δοθεί καμία ευκαιρία ώστε η εποικοδομητική μας προσέγγιση, που δίνει προτεραιότητα στον διάλογο στα θέματα του Αιγαίου και της Μεσογείου, να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Προσθέτει δε το κείμενο ότι θα συνεχιστούν οι πρακτικές που υπερασπίζονται τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τα οφέλη της Τουρκίας.

Βήματα επαναπροσέγγισης Τουρκίας-Συρίας

Πέρα από αυτά, είναι σαφές ότι το τουρκικό ΣΕΑ αποδίδει μεγάλη σημασία στην ομαλοποίηση των σχέσεων Τουρκίας και Συρίας, θέτει όμως ως προϋπόθεση τη συναίνεση για την εξάλειψη της τρομοκρατίας, κυρίως των κουρδικών οργανώσεων που σχετίζονται με το ΡΚΚ. Αν ισχύει η πληροφορία ότι ο πρόεδρος Άσαντ συναντήθηκε με τον πρόεδρο Πούτιν στο Κρεμλίνο, ο οποίος προωθεί το σχέδιο αποκατάστασης των σχέσεων Τουρκίας-Συρίας, τότε θα πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις σύντομα. Τέλος, από το κείμενο της ανακοίνωσης του τουρκικού ΣΕΑ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για πρώτη φορά τονίζεται η συμβολή της Τουρκίας στην ειρήνευση χωρών της Αφρικής, όπου αναφέρονται ονομαστικά η Λιβύη, η Σομαλία και το Σουδάν.

