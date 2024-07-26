Οι γιατροί είναι άξιοι σεβασμού γιατί δεν παρασύρθηκαν από ακραίες συνδικαλιστικές εκκλήσεις, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επικαλούμενος στοιχεία της ΗΔΙΚΑ που δείχνουν ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ακολουθεί τους συνήθεις ρυθμούς, παρά την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για αποχή από τη συνταγογράφηση των ιδιωτών γιατρών, ενόψει της ψήφισης διάταξης που προβλέπει την επιβολή κυρώσεων αν ιδιώτες γιατροί αρνηθούν να στηρίξουν το ΕΣΥ, όταν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

«Ευχαριστώ θερμά τους ιδιώτες ελεύθερους γιατρούς που δεν έχουν ακολουθήσει την έκκληση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου να απέχουν από τη συνταγογράφηση. Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα την ακολουθούσαν, αποδεικνύεται και από τις ηλεκτρονικές καταγραφές. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση σήμερα ακολουθεί τους συνήθεις ρυθμούς, με μια μικρή πτώση σήμερα κάποιων 5.000, 6.000 συνταγών, που είχαν όμως αντίστοιχη αύξηση χθες, προφανώς κάποιοι φοβήθηκαν τη φασαρία και πήγαν και γράψανε τις συνταγές τους. Επί της ουσίας, η συνταγογράφηση γίνεται κανονικά, άρα μην ανησυχεί ο κόσμος, από ό,τι δείχνουν τα νούμερα, οι γιατροί γράφουν κανονικά τις συνταγές τους και τους ευχαριστώ γι΄ αυτό. Το ανάποδο θα ήταν πραγματικά τραγικό», είπε ο υπουργός Υγείας και επέμεινε: «Θα ήταν πραγματικά τραγικό οι γιατροί, τη σύγκρουσή τους, την όποια σύγκρουσή τους με την όποια πολιτική ηγεσία, εν προκειμένω μαζί μου, να την βγάλουν πάνω στους ασθενείς. Οι γιατροί δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής και αυτό είναι ένας λόγος να είναι άξιοι σεβασμού, γιατί δεν παρασύρθηκαν από ακραίες συνδικαλιστικές εκκλήσεις».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις ελλείψεις στα νοσοκομεία, πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η ΕΕ, όπως τόνισε. Αναφέρθηκε επίσης στις άγονες προσκλήσεις γιατρών, παρά τα κίνητρα που τους δόθηκαν. «Ο υπουργός Υγείας έχει τη βαριά ευθύνη να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να παρέχει στους συμπολίτες του, στους συνανθρώπους του, ένα νοσοκομείο το οποίο στοιχειωδώς να λειτουργεί. Σκοτώστε με! Εσείς λέτε πολύ ωραία λόγια, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, να αυξηθούν τα κίνητρα, μάλλον θα τα κάνουμε στο μέτρο που μπορούμε. Εσείς μπορεί να θέλετε περισσότερα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μας λέει αυτά μπορούμε. Καλά όλα αυτά, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα του Αυγούστου», είπε ο κ. Γεωργιάδης, που εξέφρασε πάντως την εκτίμηση ότι με τη νέα πολιτική των κινήτρων, με τη νέα πολιτική για τις άγονες περιοχές, με τα αυξημένα χρήματα που θα δίνονται στους γιατρούς για να πάνε στις περιοχές αυτές, θα υπάρξει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, σε τέσσερις μήνες από σήμερα, όταν θα γίνει η νέα προκήρυξη. «Για το τετράμηνο όμως, η πρόταση της αντιπολίτευσης ήταν να μην πιέσουμε τους γιατρούς. Αυτό πραγματικά με εξέπληξε γιατί μέχρι τώρα ήμουν εγώ ο υποτιθέμενος υπερασπιστής των ιδιωτών γιατρών εναντίον του ΕΣΥ. Όλες αυτές τις ημέρες είστε όμως εσείς οι υποστηρικτές των ιδιωτών γιατρών εναντίον του ΕΣΥ. Πραγματικά με εξέπληξε αυτό», είπε ο υπουργός Υγείας, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης και πρόσθεσε: «Πίστευα πραγματικά ότι η αριστερά θα ήταν υπέρ να πάνε οι ιδιώτες γιατροί στο ΕΣΥ, εκεί που δεν υπάρχει άλλη λύση και ας χάσουν μια μέρα από το ιατρείο τους».

Ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε την επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ότι ήδη τρεις ιδιώτες γιατροί στην Κω δήλωσαν την πρόθεσή τους να αναλάβουν εφημερίες στο νοσοκομείο του νησιού. Θα μεταβεί επίσης και μια γιατρός από το Ιπποκράτειο και πιθανώς να πάει και ένας ακόμα γιατρός από άλλο νοσοκομείο στην Αθήνα. Επίσης, στην Ξάνθη δήλωσαν δέκα γιατροί για το τετράμηνο. «Τους ζήτησα να βάλουν πλάτη για ένα τετράμηνο έως ότου προκηρύξω ξανά τις θέσεις, με τα νέα κίνητρα, με τα οποία πιστεύω θα έρθουν περισσότεροι», είπε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι πλέον δεκάδες εθελοντές ιδιώτες γιατροί στην Ελλάδα το έκαναν πράξη και τους ευχαρίστησε γι΄ αυτό, γιατί βοήθησαν να κρατηθούν τα νοσοκομεία όρθια για το τετράμηνο αυτό.

«Όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτά που σας είπα, δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, εφαρμοστική του επίμαχου άρθρου», είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Το έχω πει, εδώ στη Βουλή, πάνω από διακόσιες φορές ότι δεν είναι στην πρόθεσή μου να βγάλω αυτή την απόφαση. Το άρθρο έχει μπει και θα παραμείνει στο νομοσχέδιο (σσ νομοσχέδιο για ψυχιατρική μεταρρύθμιση), για να μπορεί ο εκάστοτε υπουργός Υγείας της Ελλάδας, αν χρειαστεί και δεν έχει άλλη λύση, να έχει και αυτό το όπλο στα χέρια του, ως έσχατο, ως τελευταίο όπλο, όταν δεν υπάρχει καμία απολύτως άλλη λύση».

Ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε τους βουλευτές ότι στο νομοσχέδιο θα καταθέσει και τροπολογία που θα αφορά στην άσκηση ιδιωτικού έργου από γιατρούς του ΕΣΥ. Η τροπολογία θα επεκτείνει τη δυνατότητα ιδιωτικού έργου και στους ειδικευόμενους και στους επικουρικούς γιατρούς. Διευκρίνισε πάντως ότι η άσκηση ιδιωτικού έργου θα είναι για ό,τι επιτρέπει η άδεια τους για την άσκηση ιατρικού έργου.

Το bullying σε εργαζόμενο είναι επονείδιστη και παράνομη πρακτική

O υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο χθεσινό περιστατικό, με πρωταγωνιστή τον Παύλο Πολάκη. «Το να συγκρουόμαστε πολιτικά στην αίθουσα μεταξύ μας, είναι θεμιτό, κατανοητό, αποδεκτό, καμιά φορά μπορεί και να ξεπεράσουμε και τα όρια. Η Βουλή είναι ένας χώρος συνθέσεων αλλά και συγκρούσεων. Ούτε μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα ούτε μπορούμε να διαφωνούμε στα πάντα. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι όχι εχθροί, αυτό πιστεύω εγώ, αλλά καμιά φορά μπορεί να ξεπεράσουμε τα όρια και για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, ο τελευταίος που θα μπορούσε στην αίθουσα αυτή να κάνει κριτική, ως προς την τήρηση ορίων, θα ήμουν εγώ. Και επειδή δεν μου αρέσει να μη βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, σας λέω ότι κι εγώ έχω ξεπεράσει κάποιες φορές τα όρια. Προσπαθώ να μην το κάνω αλλά μου έχει συμβεί. Όπως σε αυτή την επιτροπή, με τη φράση μου την προηγούμενη εβδομάδα, με τη φράση μου στον κ. Πολάκη, για την οποία και του ζήτησα συγγνώμη την επόμενη μέρα στην Ολομέλεια», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικό να στρεφόμαστε κατά υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι εδώ είναι για να μας εξυπηρετούν, για να κάνουμε τη δουλειά μας και να μπορεί να βγαίνει η λειτουργία του Κοινοβουλίου, είτε των βουλευτών είτε των υπουργών, είτε των υπηρεσιών της Βουλής, με τρόπο ώστε να φτάνουμε στο τέλος σε ένα αποτέλεσμα».

Ιδίως για τη συνεργάτη του που χθες δέχθηκε τα πυρά του Παύλου Πολάκη, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Η κ. Πετρούλια δεν είναι εδώ από χόμπι. Η κ. Πετρούλια βρίσκεται εδώ κάνοντας μια δουλειά. Είναι εργαζόμενη που κάνει μια δουλειά. Χαίρομαι για την απόφαση που έλαβε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι γιατί έχω τα όποια θέματα μπορεί να έχω με τον κ. Πολάκη, αλλά θα ήταν τραγικό ως μήνυμα να φανεί ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε στο Κοινοβούλιο ότι το bullying σε εργαζόμενο στην Ελλάδα απαγορεύεται. Και το bullying σε εργαζόμενη, πολλώ μάλλον, αποτελεί στην κοινωνία που ζούμε, ευτυχώς, μια επονείδιστη και παράνομη πρακτική».

«Ελπίζω να μην είναι η διαγραφή του κ. Πολάκη ένα πολιτικό τέχνασμα του Αυγούστου, για να επανέλθει λίγο αργότερα. Γιατί ομολογώ ότι από τις δηλώσεις του κ. Κασσελάκη μετά, κάτι τέτοιο κατάλαβα. Εγώ δεν θα πω τι θα κάνετε στο κόμμα σας αλλά θα είναι πολύ υποτιμητικό για τον ελληνικό λαό και για κάθε εργαζόμενη γυναίκα που έχει δεχθεί bullying στη δουλειά της, να χρησιμοποιήσουμε πολιτικάντικα τερτίπια. Εδώ έχουμε το αρχέτυπο που υποτίθεται μάχεται η αριστερά: το bullying του εργοδότη στην εργαζόμενη», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

