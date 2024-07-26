«Διανύουμε μια περίοδο που γίνονται θεσμικά "τέρατα" από την κυβέρνηση και εμείς ασχολούμαστε με τον Πολάκη», επεσήμανε ο πρώην υπουργός και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, αναφερόμενος στο παρασκήνιο της διαγραφής του βουλευτή Χανίων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, με τις κρίσεις στις σχέσεις του δεύτερου με τον Στέφανο Κασσελάκη να διαδέχονται η μία την άλλη.

«Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν εκφυλλισμό, όχι μόνο για το κόμμα μας, αλλά για το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Εγώ δεν είμαι υπέρ των διαγραφών ως λύση, αλλά προτιμώ την πολιτική ανατιμετώπιση τέτοιων θεμάτων. Τα κόμματα πρέπει να θωρακίζονται, σκεφτείτε πόσο bullying τρώμε εσωκομματικά επειδή έχουμε διαφορετική άποψη», συμπλήρωσε ο κ. Σπίρτζης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παράλληλα, στάθηκε στο ότι τέτοια φαινόμενα οπαδισμού υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. «Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και με αυτό ακριβώς πρέπει να ασχολούμαστε, όχι με το τι έκανε ο Πολάκης ή ο Αυγενάκης ή ο Άδωνις Γεωργιάδης», όπως σημείωσε. Αναφορικά με τα σενάρια αποχώρησής του από την Κουμουνδούρου, ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε πως «αυτός που φεύγει από ένα κόμμα το κάνει επειδή αλλάζουν οι αρχές, οι αξίες και η ιδεολογία της παράταξής του».

«Η αντιπολίτευση αντί να ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα, ασχολείται με τα εσωκομματικά της», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.