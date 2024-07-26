Φάμελλος: Η συμπεριφορά του κ. Πολάκη δεν ήταν αντίστοιχη με τις δικές μας αρχές και την κοινοβουλευτική διαδικασία

Για την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΚΟ Σωκράτης Φάμελλος την εθνική αντιπροσωπεία, λαμβάνοντας τον λόγο στην ολομέλεια της Βουλής.

«Ενημερώθηκα κι εγώ και η Κοινοβουλευτική Ομάδα και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, και από το βίντεο και από τα πρακτικά, για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά.

Η συνάδελφός μας η κ. Λινού ήταν στην επιτροπή και ζήτησε συγνώμη και ο τομεάρχης υγείας ο κ. Παναγιωτόπουλος εκφράσαμε και προς τη συνεργάτιδα και προς τη Βουλή, τη συγνώμη και την ανάγκη τήρησης της δεοντολογίας και την απαράβατη αρχή, την ηθική και πολιτική αρχή που πρέπει να μας διακρίνει όλους, πολύ περισσότερο τους αριστερούς πολιτικούς», είπε ο Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής ότι «μετά από πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη, θα υπάρξει επιστολή από τον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κ. Πολάκης τίθεται εκτός ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σε επίπεδο συμπεριφοράς οφείλω να το καταδικάσω και το καταδικάζουμε συνολικά. Είναι μια σοκαριστική συμπεριφορά η οποία δεν αντιστοιχεί και στις δικές μας αρχές και στην κοινοβουλευτική διαδικασία», είπε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Βουλής:

«Κάποιες από τις εκφράσεις που χρησιμοποιήσατε δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει κι εσείς να το ξαναδείτε λίγο αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο και το μείζον. Το μείζον είναι το ότι ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός ΚΟ και ότι το περιστατικό ήταν απαράδεκτο. Και επειδή εμείς δεν πρέπει να παρασυρόμαστε αντίστοιχα σε κάποιες εκφράσεις που μπορεί να προσελκύσουν την προσοχή, πρέπει κι εμείς κι εσείς και όλοι μας να τηρούμε αυτόν τον κανόνα, γιατί είχαμε και άλλα ανάλογα περιστατικά μέσα στο κοινοβούλιο.

Θυμάστε τη χειροδικία, θυμάστε άλλα θέματα τα οποία μας προβληματίζουν όλους. Δεν είναι ίδια ούτε κάνω κανένα συμψηφισμό, εννοώ ότι πρέπει να προστατεύσουμε συνολικά τη δημοκρατική λειτουργία και τη δική μας εικόνα. Είναι δυστυχώς ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο θίγει την αξιοπιστία της πολιτικής και γι΄αυτό πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαροι σε όλα αυτά που καταθέτουμε σήμερα. Μας έχει προβληματίσει κι εμάς, έχει στενοχωρήσει όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα και θεωρώ και όλο το κόμμα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

