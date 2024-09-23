Γεραπετρίτης- ΣΑ: Θα επιδιώξουμε να συμβάλλουμε στην ειρήνευση στη Μέση Ανατολή

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συμμετείχε, χθες, σε Δείπνο Εργασίας υπουργικού επιπέδου για τη Μέση Ανατολή, το οποίο οργανώθηκε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Josep Borrell, τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, καθώς και τον Πρόεδρο της Δεξαμενής Σκέψης International Peace Institute Zei Ra’ad Al Hussein.

Το γεύμα έλαβε χώρα στα γραφεία του International Peace Institute στη Νέα Υόρκη, όπου ο κ. Γεραπετρίτης ξεκίνησε τις επαφές του στο πλαίσιο των εργασιών της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην κρίση στη Μέση Ανατολή και διερευνήθηκαν τρόποι αποκλιμάκωσης της έντασης.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλες τις αναγκαίες ειρηνευτικές προσπάθειες, ως ένας έντιμος διαμεσολαβητής που απολαμβάνει της εμπιστοσύνης όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην επείγουσα ανάγκη κατάπαυσης του πυρός, απελευθέρωσης των ομήρων, αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και της αποτροπής περαιτέρω επέκτασης των εχθροπραξιών, ενώ επανέλαβε την ελληνική θέση υπέρ της δημιουργίας δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967.

Από πλευράς Αράβων συνομιλητών εκφράστηκε η εκτίμηση στη συνεπή στάση αρχών που ακολουθεί η Ελλάδα στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.