Για το ενδεχόμενο υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, όσα έγιναν και όσα πιστεύει πως πρέπει να γίνουν, μίλησε η Όλγα Γεροβασίλη στον ΑΝΤ1.

Ερωτηθείσα σχετικά με το αν θα διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε πως, «επέλεξα αυτήν τη στιγμή να μην μπω στη διαδικασία, γιατί είναι πολλά αυτά που διακυβεύονται» και αναφέρθηκε στα όσα έγιναν τον τελευταίο χρόνο, συμπυκνώνοντάς τα στη φράση: «περάσαμε έναν χρόνο με μία βίαιη επίθεση από το υπερεγώ στο εμείς. Επίθεση στις συλλογικές διαδικασίας και διχασμοί».

Κληθείσα να σχολιάσει τις τοποθετήσεις Κασσελάκη περί στοχοποίησής του, διαφώνησε λέγοντας πως, «ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε μεγάλη ανοχή στον κ.Κασσελάκη».

Σημείωσε ωστόσο πως, «ήμουν η πρώτη που έκρουσα τον κώδωνα του κινδύνου για τον κ.Κασσελάκη, στο συνέδριο του Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια συντάχθηκα, για τις ευρωεκλογές. Απόδειξη ότι, ο νομός μου ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα».

Και συμπλήρωσε σχετικά: «Δεν επέλεξα για τον εαυτό μου τον ρόλο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Κι ας με έβαλαν εκεί».

Δίνοντας παραδείγματα του διχαστικού κλίματος που περιγράφει στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε πως, «δεν ακούστηκαν πράγματα κι από τις δύο πλευρές, αλλά από τη μία. Η πλευρά των στελεχών που ήταν και παραμένουν ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπήκαν σε τέτοιο διάλογο. Μονόπλευρο ήταν» και έκανε λόγο για «οργανωμένο στρατό δολοφονίας χαρακτήρων», ο οποίος μάλιστα όπως είπε, «υπάρχει ακόμα».

Για το επόμενο βήμα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως, «αυτήν τη στιγμή το μείζον είναι το πώς θα φτάσουμε στις εκλογές. Πρέπει να αντιστραφούν οι όροι και εντός του ΣΥΡΙΖΑ».

Και είπε για τον Κασσελάκη ότι, «στηρίχθηκε, δόθηκε χρόνος, δόθηκαν ευκαιρίες, έγιναν σχέσεις», τονίζοντας πως, «δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα όλων που στηρίζουν τον Κασσελάκη, που συχνά είναι οπαδικός και έχει στοιχεία ακροδεξιάς».

«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην κερδίσει ο Κασσελάκης», υπογράμμισε σε κάθε τόνο και ερωτηθείσα για το αν θα παραμείνει στο κόμμα αν τελικά εκλεγεί, αντέστρεψε το ερώτημα λέγοντας: «αν χάσει ο κ.Κασσελάκης, θα μείνει; Αυτοί που τον υποστηρίζουν θα μείνουν;» και είπε για τον εαυτό της πως πρόκειται για «δύσκολες απαντήσεις».

Κάλεσε τον τέως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει στο «έφερε τον διχασμό» και ερωτηθείσα για το αν θα είναι υποψήφιος ο Σωκράτης Φάμελλος κι αν θα τον στηρίξει, απάντησε πως, «μπορεί να είναι παραπάνω από ένας υποψήφιοι», για να διευκρινίσει πως, «η δική μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να είναι ένας υποψήφιος, χωρίς όμως να αποκλείεται κι άλλος».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι, ενώ «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, ένα έχει κλείσει: ότι η Κεντρική Επιτροπή η θητεία της οποίας δεν έχει λήξει, έβαλε το θέμα ηγεσίας» και κάλεσε και τους βουλευτές που κατηγορούν στελέχη για διχασμό, να «πάρουν την ευθύνη αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι κατηγόρησαν τους 11 που έφυγαν».

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη συνεργασία με την Νέα Αριστερά είπε ότι, «αυτή η συζήτηση ούτε έχει ξεκινήσει κι είναι πολύ πρόχειρη η συζήτηση» και βάζοντας το περίγραμμα σε έναν ιδεατό ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι, «ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να είναι ένα κόμμα που μπορεί να δώσει λύση».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως, αφενός «έχει επιλέξει να απέχει» αφετέρου «δεν πατρονάρει τις διαδικασίες».

Και κατέληξε διατυπώνοντας την προσωπική της άποψη για μια μεγάλη κεντροαριστερά παράταξη στη χώρα, με τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ, στην οποία θα μπορούσε να ήταν επικεφαλής ο Τσίπρας. Ξεκαθάρισε όμως ότι, πρόκειται για δική της θέση κι όχι του Αλέξη Τσίπρα.

