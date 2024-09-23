«Αν υπάρχει κάτι που οφείλει να βρίσκεται στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας -και εκεί είναι που κρίνονται όχι απλώς τα εκπαιδευτικά συστήματα αλλά οι κοινωνίες- αυτό συνοψίζεται σε μία λέξη, τη λέξη συμπερίληψη».

Αυτό ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τα σημερινά εγκαίνια του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) Κηφισιάς, στο πλευρό του δημάρχου Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης, Βασίλη Ξυπολυτά.

Ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε τη «μεγάλη ικανοποίησή» του για τα εγκαίνια του νέου σχολείου και πρόσθεσε: «Στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στόχο έχουμε, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέσα από την εκπαίδευση τα εφόδια για να μπουν στην αγορά εργασίας και να προχωρήσουν στη ζωή τους».

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη σχετική ανάρτηση ο υπουργός, στο νέο σχολείο θα φοιτούν από φέτος 24 μαθήτριες και μαθητές στο Γυμνάσιο, ενώ σε λίγα χρόνια θα έχει δυνατότητα να φιλοξενεί συνολικά 72 παιδιά, στην πλήρη λειτουργία του.

