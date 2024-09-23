Του Γιάννη Ανυφαντή

Την ανησυχία του για το ενδεχόμενο δραματικής αύξησης των μεταναστευτικών ροών, με αφορμή τη συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση στον Λίβανο, εξέφρασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκαθάρισε πάντως πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, επισήμανε ωστόσο την αβεβαιότητα για το μέλλον, λόγω της ρευστής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.

«Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, αν τις επόμενες μέρες συμβεί έκρηξη ροών από τον Λίβανο. Προς το παρόν τούτο δεν συμβαίνει και η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη», τόνισε χαρακτηριστικά. Σημείωσε μάλιστα, πως τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αύξηση της τάξης του 60% στις ροές στο οκτάμηνο του 2024.

«Το τελευταίο διάσημα έχουμε αυξήσεις από τη Βόρειο Αφρική. Πέρυσι 77 (παράτυποι μετανάστες) είχαν αφιχθεί και φέτος περί τους 2.800, δραματική αύξηση στη ροή μέσω της συγκεκριμένης οδού.

Ωστόσο, δεν συνιστά κρίση, είναι απόλυτα διαχειρίσιμη η κατάσταση», υπογράμμισε ο Υπουργός. «Η μεγάλη αύξηση παρατηρείται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, έχουμε οριακή μείωση στο Βόρειο Αιγαίο και στα χερσαία σύνορα κυρίως στον Έβρο», πρόσθεσε.

