Η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βάσει στοιχείων από τις υγειονομικές αρχές της αφρικανικής χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έκθεση του ΠΟΥ με ημερομηνία 4 Ιουλίου, έχουν καταγραφεί 506 θάνατοι και 1.561 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό, ενώ ο αριθμός των νεκρών στη γειτονική Ουγκάντα παραμένει σε μόλις δύο επί συνόλου 20 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Η 17η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, που κηρύχθηκε επίσημα στις 15 Μαΐου, προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Ο Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η πιο θανατηφόρα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο 2018-2020.

Πηγή: skai.gr

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