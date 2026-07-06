Με πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου αναμένεται να κυκλοφορήσουν άμεσα και να διατεθούν προς το κοινό με τη λογική «όποιος προλάβει πρώτος»/«first come, first served», νέες κάρτες διαρκείας στις Θύρες 17Α και 17Β του ΟΑΚΑ, έναντι 280 ευρώ.

Φυσικά, όπως έχει ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή, η εξασφάλιση μιας θέσης στο γήπεδο για την ποδοσφαιρική χρονιά 2026-2027 συνδέεται άμεσα με την προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο γήπεδο του συλλόγου στον Βοτανικό.

Σημειώνεται πως πρώτοι 9.000 που θα αποκτήσουν διαρκείας από εδώ και στο εξής θα ενταχθούν αυτόματα στην τρίτη κατηγορία προτεραιότητας για το νέο «σπίτι» της ομάδας, ενώ, οι διαθέσιμες θέσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας προτεραιότητας είναι συγκεκριμένες.

Στις θύρες 17Α και 17Β αντιστοιχούν 2.500 άτομα, και καθίσταται ξεκάθαρο πως σε περίπτωση που κάποιος οπαδός έχει ήδη αποκτήσει διαρκείας και το επιθυμεί, θα έχει τη δυνατότητα να το ανταλλάξει με μια θέση στις συγκεκριμένες θύρες και να του επιστραφεί η οικονομική διαφορά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δικαιώματος προτεραιότητας, η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για όσους είναι άνω των 18 ετών.

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