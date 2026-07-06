Ο Ινφαντίνο παραδέχθηκε ότι ο Τραμπ του τηλεφώνησε για την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκουν

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, παραδέχθηκε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σχετικά με την υπόθεση της τιμωρίας του Φόλαριν Μπαλογκούν ενόψει του αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως ανέφερε, ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η υπόθεση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη και αποτελούσε αντικείμενο της προβλεπόμενης νομικής διαδικασίας.

Ο Ινφαντίνο υπογράμμισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία, χωρίς παρεμβάσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ίδιος ενημερώνεται για τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής όταν αυτές εκδίδονται, προσθέτοντας πως υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες συμφωνεί με τις αποφάσεις, άλλες στις οποίες διαφωνεί, αλλά και ορισμένες που τον εκπλήσσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.