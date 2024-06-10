«Εκτόνωση» θυμού και μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία ελέω ευρωεκλογών, ή μόνιμη ανατροπή δεδομένων με ορίζοντα ακόμα και τις επόμενες εθνικές εκλογές; Το ερώτημα αφορά τις εκλογικές επιδόσεις της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου που το βράδυ της Κυριακής αναδείχθηκε σε δεύτερο κόμμα μετά τη ΝΔ στο μεγαλύτερο τμήμα της Μακεδονίας, μεταξύ αυτών την Α’ και τη Β’ Θεσσαλονίκης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Είναι ενδεικτικό ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία, στη μεγαλύτερη σε έκταση και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας, η Ελληνική Λύση κατατάσσεται τρίτο κόμμα πίσω από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μόνο στην Πιερία και στη Χαλκίδα.

Πέραν της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Ελληνική Λύση αναδεικνύεται δεύτερο κόμμα και στην περιφέρεια Β’ Δυτικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι αν τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης αθροιστούν με αυτά άλλων κομμάτων όπως η Νίκη η Φωνή Λογικής, η ΝΔ φαίνεται ότι «πλευροκοπείται» σημαντικά από τα δεξιά, κυρίως στη Μακεδονία.

«Παρά τον πόλεμο βγήκαμε από τη φωτιά»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε το βράδυ της Κυριακής την πρώτη του δήλωση για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών και το ποσοστό που κατέγραψε η Ελληνική Λύση, αναφέροντας ότι «σήμερα γεννήθηκε ο πόλος της πατριωτικής διακυβέρνησης του τόπου», και καλώντας τους Έλληνες να συστρατευθούν με το κόμμα του.



«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα κόμμα έκανε τη ρήξη και κάνει και μια τεράστια ανατροπή. Παρά τον πόλεμο που δεχτήκαμε ο ελληνικός λαός μάς εμπιστεύτηκε. Καλούμε όλους τους Έλληνες πατριώτες να συστρατευθούν με την Ελληνική Λύση για να υπάρξει πραγματική πατριωτική διακυβέρνηση του τόπου. Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας όλους και όλες. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε ολόψυχα κάποια στιγμή τα μέσα ενημερώσεως να αντιληφθούν ότι η Ελληνική Λύση είναι ένα αμιγώς εθνικό, κοινωνικό, λαϊκό κόμμα, το οποίο ήρθε για να κυβερνήσει λέγοντας το εξής: Ότι είναι η δύναμη ευθύνης. Ξεκινάει επιτέλους μια πατριωτική διακυβέρνηση για τη χώρα. Είμαστε πραγματικά, επίσημα η αντιπολίτευση της χώρας και θα συνεχίσουμε μέχρι να κυβερνήσουμε την Ελλάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Όλοι οι Έλληνες μπορούν να συστρατευθούν με μας. Παρά τον πόλεμο βγήκαμε από τη φωτιά. Βγήκαμε από τη λάσπη, από τον βούρκο που η Νέα Δημοκρατία και τα φερέφωνά της δημιούργησαν. Αλλά οι πατριώτες είναι δίπλα μας και δεν θα τους απογοητεύουμε ποτέ», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.



Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στη Θράκη και τόνισε: «Θέλω να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό το οποίο προειδοποιούσα από πολύ καιρό. Ας δουν λίγο τον χάρτη στη Θράκη και τα αποτελέσματα μήπως και ξυπνήσουν κάποιοι, γιατί αυτό είναι το χειρότερο από όλα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.