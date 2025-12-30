Plan B για τα μπλόκα μελετούν στην κυβέρνηση

Της Δώρας Αντωνίου

Ως ένα άτυπο ορόσημο των αγροτικών κινητοποιήσεων προσδιορίζεται πλέον το προσεχές Σάββατο, οπότε και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νέα πανελλαδική σύσκεψη εκπροσώπων των μπλόκων και από τις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί, αναμένεται να κριθούν πολλά. Στην κυβέρνηση μελετούν πλέον όλες τις εναλλακτικές που υπάρχουν, προκειμένου να διαμορφώσουν ένα plan B έναντι των κινητοποιήσεων εάν διαπιστωθεί ότι επικρατεί η σκληρή γραμμή και δεν υπάρχει καμία διάθεση από την πλευρά των αγροτών να προσέλθουν με οργανωμένη εκπροσώπηση σε διάλογο, όπως έχει προταθεί.

Χθες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε ότι «η λύση θα προκύψει μόνο μέσα από διάλογο», ενώ κάλεσε «μέχρι τα Φώτα να δείξουν όλοι κατανόηση». Εκτίμησε, μάλιστα, ότι «Στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους “τραμπουκίζουν” για “να μη σπάσει το μέτωπο”».

Οι μετακινήσεις για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς θα γίνουν σε συνθήκες ανάλογες με εκείνες των Χριστουγέννων με τους αγρότες να χαλαρώνουν τους αποκλεισμούς, διατηρώντας, ωστόσο, τα τρακτέρ σε κομβικά σημεία και πάνω στις εθνικές οδούς. Από την πλευρά της κυβέρνησης δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση να γίνει κάποια κίνηση πριν ολοκληρωθεί η περίοδος των γιορτών. Ο κ. Μητσοτάκης χθες ζήτησε «μέχρι τα Φώτα να δείξουν όλοι κατανόηση», θέτοντας ένα χρονοδιάγραμμα.

Ωστόσο, η αναφορά κυβερνητικών στελεχών σε plan B από μόνη της καθιστά σαφές ότι πλέον τα περιθώρια εξαντλούνται και ο προσανατολισμός είναι για αλλαγή στάσης εάν παραταθεί η εικόνα που υπάρχει σήμερα.

Τα μπλόκα συμπληρώνουν ένα μήνα και παρά τις ρωγμές που εμφανίστηκαν στο μέτωπο των κινητοποιήσεων, είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι διαμορφώνεται δυναμική ικανή να αλλάξει την εικόνα. Ετσι, στην κυβέρνηση κινούνται στην κατεύθυνση αλλαγής γραμμής, με δεδομένο ότι οι επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις για διάλογο έχουν πέσει στο κενό.

Για την ώρα οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν στο παρασκήνιο ενεργοί και γίνονται προσπάθειες για να προκύψει θετικό αποτέλεσμα, να αποφασίσουν, δηλαδή οι αγρότες να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν επί των συγκεκριμένων προτάσεων που η κυβέρνηση έχει καταθέσει. Δεν φαίνεται, όμως, να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, καθώς κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι έχουν εισχωρήσει άλλοι παράγοντες και η εξυπηρέτηση άλλων σκοπιμοτήτων στον αγώνα των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα, κάτι που μπορεί να εξηγήσει την απόλυτη άρνηση για οποιαδήποτε συζήτηση. Αυτή η στάση, όμως, έχει οδηγήσει σε ένα παρατεταμένο αδιέξοδο, το οποίο δεν μπορεί να αφεθεί να παραταθεί για πολύ περισσότερο.

Στα στοιχεία που συνεκτιμούν στην κυβέρνηση για να προσδιορίσουν τις επόμενες κινήσεις του είναι, πέραν των ρωγμών στο αγροτικό μέτωπο που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες, η εκτίμηση ότι σταδιακά αρχίζει και υποχωρεί και το κύμα συμπαράστασης της κοινής γνώμης προς τους αγρότες, καθώς είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή η επιλογή και η επιμονή τους να αρνούνται οποιαδήποτε συζήτηση και διάλογο.

Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, ανοίγει η διερεύνηση των εναλλακτικών με την προοπτική διαμόρφωσης ενός plan B. Κυβερνητική πηγή επισημαίνει ότι δεν αφορά η σχετική συζήτηση σύγκρουση με αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της κανονικότητας στους δρόμους, καθώς, όπως επισημαίνεται σχετικά, πουθενά στον κόσμο δεν έχουν αντιμετωπιστεί μπλόκα με αυτό τον τρόπο. Οι επιλογές εστιάζονται στον καταλογισμό προστίμων και στην άσκηση διώξεων για παραβάσεις όπως η παράνομη κατάληψη των εθνικών οδών, η παρακώλυση συγκοινωνιών, κ.λπ..

Στο παρασκήνιο καταβάλλεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι ακόμα ενεργοί δίαυλοι επικοινωνίας, προκειμένου να πειστούν ακόμα και οι πιο σκληροί των μπλόκων ότι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να φτάσουν τα πράγματα στα άκρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.