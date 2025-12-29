Μητσοτάκης για αγροτικό: Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και τους τραμπουκίζουν

Νέο κάλεσμα σε διάλογο απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους αγρότες, με φόντο τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην Αθηναΐδα Νέγκα, απόσπασμα της οποίας μεταδώθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Action24, ανέφερε ότι «λυπάμαι πραγματικά για το γεγονός ότι οι συμπολίτες μας σε ταλαιπωρήθηκαν στα πλαίσια των μετακινήσεων τόσο για τις ημέρες των εορτών και ελπίζω ότι για τις επόμενες ημέρες μέχρι τα Φώτα θα υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες, ώστε να διευκολύνουν αυτός οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν είναι σημαντικές οι μέρες για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας για την τροφοδοσία της αγοράς και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι το αντιλαμβάνονται».

«Φτάσαμε σε μία πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας, ακούσαμε ότι η τροχαία κλείνει τους δρόμους και όχι οι αγρότες» πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «υπάρχουν και κάποιοι που θέλω να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι που τους ασκούν, θα το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν σε μια λογική να μη σπάσει το μέτωπο. Θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρείται ολόκληρη την κοινωνία».

«Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, πως ενώ διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική να κλείσεις δρόμους και να ταλαιπωρείς την κοινωνία, να μην θέλεις να έρθεις και να ακούσεις τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα» τόνισε ο πρωθυπουργός.



Πηγή: skai.gr

