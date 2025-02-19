Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τη Σορβόννη, τα Δημόσια Ωνάσσεια και τα Πρότυπα Σχολεία, καθώς και για τα Τέμπη και τις κατηγορίες των κομμάτων της Αντιπολίτευσης για τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου τοποθετήθηκε ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

«Καταρχάς μιλάμε για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου και θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του», ανέφερε αρχικά ο υπουργός, χαρακτηρίζοντας τη χθεσινή μέρα «σκοτεινή» για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την Ελληνική Δημοκρατία.

«Απολύτως χυδαία και τρελά όσα είπε η Αντιπολίτευση στη Βουλή»

«Άκουσα με πολλή προσοχή όσα είπε η Αντιπολίτευση και νομίζω ότι όσα είπε ήταν απολύτως χυδαία. Και είναι χυδαία ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά, ανεξάρτητα από το ποιος αντιπολιτεύεται. Δεν είναι δυνατόν να αφήνει η Αντιπολίτευση υπαινιγμούς ότι μια κυβέρνηση δύναται να συσχετίσει την πρακτική και τη λειτουργία της με την απώλεια ενός νέου παιδιού. Αυτά τα πράγματα είναι τρελά και υπάρχει μια Αντιπολίτευση η οποία φλερτάρει με την τρέλα και το παράλογο, το κολακεύει. Αυτό το πράγμα πέρα από φαιδρό και απαράδεκτο είναι και επικίνδυνο. Είναι υπονομευτικά για τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία», όπως είπε, για να προσθέσει:

«Άκουσα τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Φάμελλο να λένε το ίδιο πράγμα, ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη. Δεν είπαν "θέλουμε να δούμε κάποιες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η Δικαιοσύνη". Άρα τι; Ποια είναι η λογική συνεπαγωγή; Να πάρει κανείς τον νόμο στα χέρια του; Να ισχύσει ο νόμος της ζούγκλας; Τι θέλουν; Πώς φαντάζονται μια ευρωπαϊκή χώρα του 2025 να λειτουργεί και πού οδηγεί αυτό; Οι πιο σκοτεινές σελίδες της Ελληνικής Δημοκρατίας στα 50 χρόνια της ήταν οι σελίδες στις οποίες ερχόντουσαν κάποια κόμματα της Αντιπολίτευσης και κάποιοι πολιτικοί να επενδύσουν στον ανθρώπινο πόνο και στην τοξικότητα και να την αναπαράγουν. Αυτό πήγε καλά για τη χώρα; Γυρίσαμε σελίδα. Σε ό,τι μας αφορά, δεν θα ανεχτούμε κανέναν υπαινιγμό».

Παράλληλα, επεσήμανε πως η τραγωδία των Τεμπών άφησε μια «πληγή που αιμορραγεί, η οποία πρέπει να κλείσει και θα κάνουμε το παν να κλείσει». «Δεν θα κρίνω ούτε τα στοιχεία εκείνα που ενισχύουν τον ισχυρισμό ότι υπήρχε εύφλεκτο υλικό στο τρένο, ούτε εκείνα που υποβαθμίζουν αυτόν τον ισχυρισμό. Θα περιμένω τη Δικαιοσύνη. Έτσι κάνεις σε μια ευρωπαϊκή χώρα: εμπιστεύεσαι τη Δικαιοσύνη, εν αντιθέσει με αυτούς που δεν την εμπιστεύονται, και περιμένεις να δεις το πού εκείνη θα καταλήξει. Η δική μας δουλειά, η δουλειά της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει πως αυτό που συνέβη δεν θα ξανασυμβεί».

Αναφορικά με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την έλευση της Σορβόννης στην Ελλάδα, ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε χαρακτηριστικά πως «ήξερα ότι στην πολιτική υπήρχε δολοφονία χαρακτήρων, το ΠΑΣΟΚ αυτό που μας δίδαξε είναι ότι υπάρχει και δολοφονία πανεπιστημίων».

«Το αν είναι 'η δεν είναι Σορβόννη, βάλτε κάποιον από το κοντρόλ να μπει στο σάιτ του πανεπιστημίου. Το ίδρυμα αυτό έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ότι ανήκει στο 4,4% των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου, αποτελώντας ένα από τα 13 πανεπιστήμια που διαδέχτηκαν τη Σορβόννη το 1970 με ιστορία 50 ετών. Οι άνθρωποι αυτοί είπαν θα έρθουν στην Ελλάδα και θα κάνουν μια επένδυση των 25 εκατομμυρίων ευρώ και σε επίπεδο campus για την επόμενη 5ετία. Το αν είναι καλό, θα το δείτε από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή. Εμένα καλό μού ακούγεται που ένα Πανεπιστήμιο τέτοιο θέλει να έρθει στη χώρα μου. Δεν του κάνει του κυρίου Ανδρουλάκη το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο; Θέλει κάποιο άλλο;»

Την ίδια στιγμή κατηγόρησε για «vertigo» το ΠΑΣΟΚ ως προς το συγκεκριμένο θέμα. «Στη Βουλή όταν περνάγαμε τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ήταν υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά όχι αυτών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Μετά ανοίξαμε το θέμα του IB, του Διεθνούς Απολυτηρίου. Ο τομέας του ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση ότι είναι κατά του IB, πήγα στη Βουλή και τους υπενθύμισα ότι τη διάταξη για το Διεθνές Baccalaureate την είχε ψηφίσει ο Γιώργος Παπανδρέου ως υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου».

