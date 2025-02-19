Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με στόχο τη χάραξη και την επικοινωνία της «ενιαίας γραμμής» του ΠΑΣΟΚ συνεδρίασε το Πολιτικό Κέντρο του κόμματος στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι και η πρώτη φορά από την έναρξη της λειτουργίας του οργάνου που βγήκε επίσημα κοινή ανακοίνωση και δεν δόθηκε στη δημοσιότητα μόνο η εισήγηση του Προέδρου.Την πρόταση σύμφωνα με πληροφορίες έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου και έγινε αμέσως αποδεκτή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το κόμμα και ο ίδιος δέχονται ολομέτωπη επίθεση από τη Νέα Δημοκρατία γιατί η Κυβέρνηση βλέπει ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και γι’ αυτό επιχειρεί την αποδόμηση κάθε προγραμματικής θέσης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρόεδρος προέτρεψε τα στελέχη να επικοινωνούν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και να είναι μαχητικοί αλλά και προσεκτικοί, να δίνουν τον τόνο της σύμπνοιας και όχι της εσωστρέφειας και να αποφεύγονται οι άστοχες δηλώσεις που δίνουν λαβή στη ΝΔ.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ζωντανό κόμμα, με θέσεις, προτάσεις και εποικοδομητικό εσωτερικό διάλογο. Με σφυρηλατημένη ενότητα, συμφωνημένη πορεία και στόχο τη νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ ζει τέτοιου είδους επιθέσεις, αλλά πάντα έβγαινε νικητής», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου.

Ξεκινούν «φροντιστήρια»;

Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για μια ακόμη φορά έπεσε στο τραπέζι να ξεκινήσουν άτυπα «φροντιστήρια» για τις εμφανίσεις στελεχών στα τηλεοπτικά παράθυρα. Το ζητούμενο του Media training είναι να βγαίνει στιβαρή η γραμμή του κόμματος και η παρουσία στα Μέσα ενημέρωσης να είναι μεθοδική, ώστε να μην βγαίνει προς τα έξω θολό το μήνυμα της πράσινης παράταξης.

Χάρης Δούκας: Να λάβει το ΠΑΣΟΚ πρωτοβουλίες στο PES για Τραμπ

«Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες προς το PES, για μια ενιαία αποφασιστική στάση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας απέναντι στις πολιτικές του Τράμπ. Προτείνω να αποσταλεί από τον Πρόεδρο επιστολή προς την ηγεσία του PES, για να ζητήσουμε επείγουσα συνάντηση των ηγετών των κομμάτων-μελών, για τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής», πρότεινε στο Πολιτικό Κέντρο ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Άννα Διαμαντοπούλου: Να μην είμαστε διαρκώς σε απολογία

Η υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα βρίσκεται σε καμπή, καθώς στελέχη έδωσαν αφορμές, ενώ διαπίστωσε ότι η ΝΔ θα συνεχίσει την επίθεση. Μίλησε εκτενώς για τα Περιφερειακά συνέδρια του ΠΑΣΟΚ με στόχο την εξωστρέφεια και την αμφίπλευρη διεύρυνση και πρότεινε το Πολιτικό Κέντρο να βγάλει κοινή ανακοίνωση. Επίσης, σημείωσε ότι καλό θα ήταν τα στελέχη να αναπαράγουν στα social media τα βίντεο που ετοιμάζονται από την επικοινωνιακή ομάδα και απαντούν στη ΝΔ.

Μιλένα Αποστολάκη: Τοξικοί δεν θα γίνουμε ποτέ

Η Μιλένα Αποστολάκη όταν έλαβε το λόγο τόνισε ότι στην πράσινη παράταξη δεν πρέπει να υπάρχει φόβος για τη σύγκρουση ιδιαίτερα στο ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών. Σύμφωνα με πληροφορίες ο βουλευτής φέρεται να είπε: «Άλλο να είμαστε σκληροί και άλλο τοξικοί. Τοξικοί δεν θα γίνουμε ποτέ, δεν είναι στο DNA μας».

Η κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας είναι θέμα ημερών με τα στελέχη και τους βουλευτές να περιμένουν την κατάθεση των πορισμάτων για να προχωρήσουν.

Επόμενα βήματα - Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τη Δικαιοσύνη

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι από τον Οκτώβριο έως και τον Ιανουάριο το κίνημα πρωτοστάτησε κοινοβουλευτικά βάζοντας την ατζέντα στη Νέα Δημοκρατία και δείχνοντας στην κοινωνία το διαφορετικό πρόσημο των προγραμματικών του θέσεων σε μείζονα κοινωνικά θέματα. Γι’ αυτό και ζήτησε κάτι αντίστοιχο να επαναληφθεί και τώρα.

Μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα πρέπει να προγραμματιστεί μία μεγάλη εκδήλωση με ομιλητή τον ίδιο, δικαστικούς, δικηγόρους και ακαδημαϊκούς προκειμένου να υπογραμμιστούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών.

Εκδήλωση για τη δημόσια διοίκηση δια χειρός... Σταύρου Μπένου

Ο Σταύρος Μπένος θα αναλάβει τη διοργάνωση εκδήλωσης στις 6 Μαρτίου όπου θα παρουσιαστούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμη την πρόταση του για την κοινωνική κατοικία η οποία και εκείνη μετά τις εκδηλώσεις για τη δικαιοσύνη και τη δημόσια διοίκηση θα εμπλουτίσουν τη δημόσια προγραμματική παρουσία του κόμματος.

Περιφερειακά συνέδρια με στόχο την αμφίπλευρη διεύρυνση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιφερειακές συνδιασκέψεις που ξεκινούν το Σάββατο από το βόρειο Αιγαίο και τη Μυτιλήνη. Όπως επισημάνθηκε πρέπει να αποτελέσουν το forum συνδιαμόρφωσης των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία και να συμβάλλουν καίρια στην αμφίπλευρη διεύρυνση.

Πηγή: skai.gr

