Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Μητσοτάκης - Απαγόρευση συναθροίσεων στη δυτική είσοδο της πόλης

Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα, Τετάρτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα μιλήσει στο επίσημο δείπνο που παρατίθεται στο πλαίσιο του Thessaloniki Summit 2025, ενώ το πρωί θα επισκεφθεί τα εργοτάξια του Flyover και του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου.

Λόγω της επίσκεψης του πρωθυπουργού, οι αγρότες είχαν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία με τα τρακτέρ τους στην περιοχή των Σφαγείων.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την απαγόρευση, με απόφαση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, κάθε δημόσιας συνάθροισης ή πορείας (πεζής ή μηχανοκίνητης) στη δυτική είσοδο της πόλης, για σήμερα, από τις 6 τα ξημερώματα έως τις 12 τα μεσάνυχτα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, η απόφαση απαγόρευσης επιβάλλεται αφενός επειδή «επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας», και αφετέρου επειδή «απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στην πόλη».

Η απαγόρευση ισχύει για την οδό 26ης Οκτωβρίου, από το ύψος του ανισόπεδου κόμβου της ΠΑΘΕ έως τη συμβολή της με τις οδούς Παλαιού Σταθμού και Καρατάσου, αλλά και τους παρακείμενους δρόμους.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Στις 10:30 θα επισκεφθεί το εργοτάξιο fly over και στις 11:00 θα παρευρεθεί στο υπό κατασκευή Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φίλτρου. Στις 12:00, θα κάνει επίσκεψη στο Άσυλο του Παιδιού και κατόπιν στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. Τέλος, στις 18:00, θα ξεναγηθεί στα Γραφεία τους Νέας Δημοκρατίας στην οδό Μιχαήλ Καλού, και ειδικότερα στην έκθεση φωτογραφίας για τα 50 χρόνια του κόμματος.

Η Σύνοδος Thess Summit, η οποία διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, πραγματοποιείται στο PortoPalace Θεσσαλονίκης, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την παρουσία του πρωθυπουργού στο επίσημο δείπνο του Τhessaloniki Summit, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη θα συνδεθεί και με το Παρίσι μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως και πολλές άλλες χώρες.

