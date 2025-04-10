Κυβερνητικές πηγές: Τώρα που καταρρέει πλήρως το αφήγημα της «συγκάλυψης», έρχεται ο λογαριασμός για το ΠΑΣΟΚ

Με αιχμηρό σχόλιο απαντούν κυβερνητικές πηγές στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ με την οποία ασκούσε κριτική σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σχετικά με την παραίτηση του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

«Αν και κάθε εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη βρίσκεται ολοένα και σε πιο δύσκολη θέση, διαπιστώνουμε ότι στο κόμμα τους δεν αντιλαμβάνονται τους λόγους της συνεχούς πτώσης» απαντούν κυβερνητικές πηγές.

«Σήμερα επέλεξαν για ακόμα μία φορά να απαντήσουν στον κυβερνητικό εκπρόσωπο με όρους κοπτοραπτικής δηλώσεων και πλήρους διαστρέβλωσης της πραγματικότητας» σημειώνουν.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «τώρα που καταρρέει πλήρως το αφήγημα της «συγκάλυψης» το οποίο το ΠΑΣΟΚ υπηρέτησε πιστά, έρχεται ο «λογαριασμός»: για το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης έσπευσε να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, σε τηλεοπτική εκπομπή και ενώ ακόμα συνεχιζόταν η παρουσίαση του πορίσματος του ΕΟΔΟΣΑΑΜ, μετατρέποντας τις πιθανολογήσεις σε βεβαιότητες».

«Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε συνειδητά να ταυτισθεί με τις πολιτικές δυνάμεις που διακινούσαν τα πιο ακραία ψέματα και καλλιεργούσαν κλίμα τοξικότητας στη δημόσια ζωή και αυτό το αντιλαμβάνονται οι πολίτες.

Κύριε Ανδρουλάκη, τώρα είναι πολύ αργά για δάκρυα».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Όταν μιλά η Νέα Δημοκρατία για διαστρέβλωση, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η Νέα Δημοκρατία που έκανε σημαία το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μας εγκαλεί που εμπιστευτήκαμε το κρατικό πόρισμα που η ίδια υποστήριξε ως αξιόπιστο. Έχει δίκιο η κυβέρνηση: Δεν πρέπει να της έχει κανένας εμπιστοσύνη».





Πηγή: skai.gr

