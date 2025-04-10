«Ο Παναγιώτης είναι ένας αθλητής με αναπηρία που αγωνίζεται στην ομάδα του Ερμή Σχηματαρίου. Ένας νεαρός καλαθοσφαιριστής που έχει τον θαυμασμό μου για την τεράστια βούληση και το σθένος του», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Παναγιώτη Τζαβέλλα.

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Ο Παναγιώτης είναι ένας αθλητής με αναπηρία που αγωνίζεται στην ομάδα του Ερμή Σχηματαρίου. Ένας νεαρός καλαθοσφαιριστής που έχει τον θαυμασμό μου για την τεράστια βούληση και το σθένος του. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί του και με τον προπονητή του, τον παλαίμαχο διεθνή Νίκο Οικονόμου, για την αγάπη για τον αθλητισμό και την επίδραση που έχει στη ζωή κάθε ανθρώπου. Τους ευχαριστώ και τους δύο!»

Πηγή: skai.gr

