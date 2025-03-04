«Ηχηρό» χαρακτήρισε ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης το μήνυμα των συγκεντρώσεων την περασμένης Παρασκευής, στη μνήμη των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και με αίτημα την απονομή Δικαιοσύνης, και επεσήμανε ότι «οφείλουν όλοι οι θεσμοί της χώρας να το ακούσουν».

«Σε αυτόν τον κόσμο δεν σηκώνεις το δάκτυλο, δίνεις το χέρι», πρόσθεσε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει υπέρ της προανακριτικής, παρά το ότι, όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει διαρθωθείσα επί της ουσίας κατηγορία για τον κ. Τριαντόπουλο».

«Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι προς θεσμούς και αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να την αποκαταστήσουμε», σημείωσε.

