Πέντε ημέρες μετά τις μεγαλειώδεις, πάνδημες συγκεντρώσεις της περασμένης Παρασκευής, νέα συλλαλητήρια για την εθνική τραγωδία των Τεμπών και την απονομή δικαιοσύνης έχουν προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025, το απόγευμα, σε πολλές πόλεις της χώρας.

Σύλλογοι, σωματεία, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Ενώσεις, καλούν τους πολίτες να συμμετέχουν σ’ αυτά, με κεντρικό σύνθημα «Καμία συγκάλυψη – Δικαιοσύνη για τα Τέμπη».

Στην Αθήνα το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα γίνουν σε Κόρινθο, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Σπάρτη και Τρίπολη.

Το συλλαλητήριο της Τρίπολης, θα θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία Πετρινού.

Στην Καλαμάτα, το συλλαλητήριο θα γίνει στις 7 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Στην Κόρινθο, στις 6.30 το απόγευμα, μπροστά απ’ την Εθνική Τράπεζα.

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 το απόγευμα, στην πλατεία Δημαρχείου.

Στη Σπάρτη, στις 7 το απόγευμα, στην Κεντρική Πλατεία.

Πηγή: skai.gr

