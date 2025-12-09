Λογαριασμός
Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα και συζητήθηκε το σχέδιο αξιοποίησης του SAFE

Κατά τη διάρκεια τη συνεδρίασης έγινε ενημέρωση και για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις καθώς και την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Μαξίμου

Συνεδρίασε το πρωί της Τρίτης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια τη  συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις

Ακόμη, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βάση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036. 

Τέλος, έγινε ενημέρωση για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και την δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.

