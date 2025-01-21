Από την ορκωμοσία του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, στο "Kontra Channel" το βράδυ της Δευτέρας, επεκτάθηκε στη συνέχεια όμως και στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας.

Μιλώντας για τη χθεσινή ημέρα, ο κ. Κοντογεώργης την χαρακτήρισε «ιστορική», την οποία, πρόσθεσε, «την αντιμετωπίζουμε με μια ετοιμότητα». Συγχρόνως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ανέδειξε τις διαφορές από την έναρξη της πρώτης θητείας Τραμπ, το 2016. «Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις διήρχοντο τότε ίσως όχι την καλύτερη περίοδό τους», δήλωσε. Όμως, συνέχισε, «ο πρωθυπουργός συνέπεσε 1,5 χρόνο περίπου με τον κ. Τραμπ, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αποκτήσει ένα στρατηγικό βάθος. Προσβλέπουμε, προφανώς, σε μια πολύ καλή συνεργασία και με τον νέο Πρόεδρο». Συν τω χρόνω «θα εξελιχθεί αυτή η σχέση και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά».

Ενώ, παράλληλα, ζήτησε η Ευρώπη «να κάνει τη δουλειά της να πάρει αποφάσεις για την οικονομία, την άμυνά της». Υπάρχει, πάντως, «ετοιμότητα και αυτοπεποίθηση και στη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ακόμη, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα αποτελεί φάρο σταθερότητας και γι' αυτό μπορεί να έχει διαμορφωτικό ρόλο». Επίσης «είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι η ΕΕ θα κινηθεί γρήγορα μπροστά». Και, εν κατακλείδι, «αξιοποιώντας το πολιτικό κεφάλαιό του διεθνώς, ο πρωθυπουργός έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο συμμαχιών για τη χώρα, έχει αναβαθμίσει τη διεθνή εικόνα της χώρας».

Αλλάζοντας θέμα, κληθείς να σχολιάσει την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην υπουργού Γιάννη Βαληνάκη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αφού σημείωσε ότι δεν έχει διαβάσει το σύνολο της τοποθέτησης Καραμανλή, επεσήμανε ότι ο υπουργός Εξωτερικών έχει ενημερώσει τα κόμματα για το «ποιο είναι το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών συζητήσεων, για τη μία και μοναδική διαφορά».

Ακολούθησε η συζήτηση για την προεδρική εκλογή, θέμα στο οποίο ο κ. Κοντογεώργης παρατήρησε ότι «όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής ο κ. Τασούλας επέδειξε συνθετικά και ενοποιητικά χαρακτηριστικά» - κι αυτό αποτελεί εχέγγυο για την προεδρική θητεία του, συμπλήρωσε.

Η συνέντευξη έκλεισε με τα θέματα οικονομίας - καθημερινότητας. «Με την πολιτική μας απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες», διαβεβαίωσε εν πρώτοις και επέμεινε στο γεγονός ότι «υπάρχει μια σταθερή αύξηση στα εισοδήματα, και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα», όπως επίσης ότι «0,5 εκατ. άνθρωποι έχουν βρει δουλειά».

Θυμίζοντας επίσης ότι ο πληθωρισμός δεν υπήρχε από το 2019 αλλά προκλήθηκε εξ αιτίας των διεθνών κρίσεων. Και σημείωσε πως «υπάρχει σταδιακή, αργή αποκλιμάκωση, η οποία θα αρχίσει να φαίνεται όλο και περισσότερο και με την ταυτόχρονη αύξηση των εισοδημάτων, οι πολίτες θα αισθανθούν ένα βαθμό ανακούφισης». Ενώ γίνονται παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και σε πιο ειδικούς τομείς, όπως στις τράπεζες ή για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Στα της υγείας, αναγνώρισε ότι κάθε αλλαγή μπορεί να εμφανίζει κάποιες δυσλειτουργίες, είτε τεχνικές - όπως συνέβη στη συνταγογράφηση, αλλά «διορθώθηκε σε 24 ώρες», όπως είπε - είτε μη τεχνικές, όπως στις εφημερίες. «Η υγεία ήταν ένας από τους τομείς που διαχρονικά είχαμε μείνει πίσω και η πανδημία φανέρωσε και τα θετικά του ΕΣΥ αλλά και τις αντοχές του», ανέφερε και επικαλέσθηκε τη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι η υγεία αποτελεί προτεραιότητα, δέσμευση που μεταφράζεται σε προσλήψεις και περισσότερα χρήματα.

Κληθείς να σχολιάσει τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε περιφερειακά νοσοκομεία, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, ο υφυπουργός αντέτεινε πως «υπάρχουν τρόποι να διατυπώσεις τη διαμαρτυρία σου», με την ταυτόχρονη παρατήρηση ότι «δεν είναι η πλειοψηφία αυτή που διαμαρτύρεται». Η κυβέρνηση θέλει να συζητά για τα προβλήματα και όχι να ακούει εύσημα, είπε επίσης, χαρακτηρίζοντας «απολύτως σεβαστό το διεκδικητικό πλαίσιο που μπορεί να έχει μια ομάδα εργαζομένων». Όμως, πρόσθεσε, «μόνο με ένα παραγωγικό τρόπο μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα κι όχι με αντιδικίες».

Στο μέτωπο της ακρίβειας, τόνισε ότι «η κυβέρνηση ασκεί το ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο της -κι αυτό φαίνεται από την ένταση των ελέγχων». Εξάλλου, συμπλήρωσε, «για 13ο συνεχή μήνα υπάρχει έστω και μικρή αποκλιμάκωση στα τρόφιμα».

Σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργη, «υπάρχει συνθήκη διατηρήσιμης ανάπτυξης στη χώρα παρά το δύσκολο περιβάλλον», ενώ για τους μισθούς δήλωσε πως «είμαστε πολύ κοντά στο στόχο για το 2027». Και με τη διαβεβαίωση ότι «ο πρωθυπουργούς και η κυβέρνηση είναι πάντα πρόθυμοι να ακούσουν παραγωγικές προτάσεις», παρέθεσε όλα τα πεδία στα οποία ρίχνει το βάρος της η Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, εκτός από τον πληθωρισμό, άλλα στοιχήματα της κυβέρνησης είναι η στέγη, η παιδεία, η υγεία. «Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα που δεν είναι τόσο ορατά, είναι όμως σημαντικά: η διαχείριση του νερού, ο πρωτογενής τομέας, η επισιτιστική επάρκεια, η μεταποίηση, η δυνατότητα να συνεχίσουμε να παράγουμε και πώς αυτό επηρεάζεται από την κλιματική κρίση. Δεν είναι στο ραντάρ της καθημερινότητας αλλά καθορίζουν πώς θα προχωρήσει η χώρα τα επόμενα χρόνια», υπογράμμισε. «Η κυβέρνηση δουλεύει, ο πρωθυπουργός τρέχει με πάρα πολλά θέματα και στο διεθνές και στο εσωτερικό πεδίο. Οι καιροί είναι κάπως δύσκολοι, αλλά θα τα καταφέρουμε» κατέληξε ο κ. Κοντογεώργης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

