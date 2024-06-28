Λογαριασμός
Πέτρος Παππάς στον ΣΚΑΪ 100,3: Δεν είναι εικόνα κόμματος να αμφισβητούμε τον πρόεδρό μας κάθε 4 μήνες

Τι είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για το κλείσιμο της εφημερίδας «Αυγή»

Παππάς

«Βλέπω κάποιους να χύνουν "κροκοδείλια" δάκρυα για την Αυγή, ενώ πριν από λίγα χρόνια υπερθεμάτιζαν για το κλείσιμό της» τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παππάς, με αφορμή την επιστολή των 87.

«Δεν καταλαβαίνω την πρεμούρα τους, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα», πρόσθεσε ο κ. Παππάς, σημειώνοντας ότι «δεν είναι εικόνα κόμματος να αμφισβητούμε τον πρόεδρό μας, κάθε  τέσσερις μήνες».
 

