Πέτρος Παππάς στον ΣΚΑΪ 100,3: Δεν είναι εικόνα κόμματος να αμφισβητούμε τον πρόεδρό μας κάθε 4 μήνες

«Βλέπω κάποιους να χύνουν "κροκοδείλια" δάκρυα για την Αυγή, ενώ πριν από λίγα χρόνια υπερθεμάτιζαν για το κλείσιμό της» τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παππάς, με αφορμή την επιστολή των 87.

«Δεν καταλαβαίνω την πρεμούρα τους, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα», πρόσθεσε ο κ. Παππάς, σημειώνοντας ότι «δεν είναι εικόνα κόμματος να αμφισβητούμε τον πρόεδρό μας, κάθε τέσσερις μήνες».



Πηγή: skai.gr

