Μαρινάκης για Λιβύη: «Η κυβέρνηση εξετάζει πιο αυστηρά μέτρα – Πρωτοφανές αυτό που έγινε»

«Πρωτοφανές» χαρακτήρισε το περιστατικό με την ευρωπαϊκή αποστολή στη Λιβύη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι η Αθήνα εξετάζει πιο αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η στάση της Λιβύης καταδεικνύει έλλειψη πρόθεσης για συνεργασία. «Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί μόνη της την νέα φάση και θα ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διαχειριστεί τη νέα κρίση», είπε.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την κυβερνητική προσέγγιση, έκανε λόγο για ρεαλιστική διαχείριση του μεταναστευτικού μέσα από αυστηρότερους όρους και τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη, επισημαίνοντας παράλληλα τη διεθνή στήριξη προς την Ελλάδα: «Η Ελλάδα δεν είναι απομονωμένη», είπε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας: «η χώρα μας έχει την στήριξη της ΕΕ και της Αιγύπτου για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο».

«Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουμε κλειστά κέντρα για τις μεταναστευτικές ροές, εξετάζουμε όλα τα σενάρια», είπε, ενώ πρόσθεσε: «Η ροή μεταναστών είναι αυξανόμενη και συνεχιζόμενη. Από τη στιγμή που η άλλη πλευρά δεν συνεργάζεται, η κοινή λογική λέει ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τα κλειστά κέντρα».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νομιμοποίησης παράτυπων μεταναστών μετά από επτά χρόνια διαμονής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «όχι».

Τόνισε δε, πως το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει πολιτικές ανάλογες με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή είτε κράτηση είτε επαναπροώθηση στις χώρες καταγωγής.

