Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Δημήτρης Καιρίδης

Ο Θανάσης Πλεύρης ανέλαβε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την παραίτηση του Μάκη Βορίδη

Καιρίδης

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ σε αντικατάσταση του Θανάση Πλεύρη, ορίζεται ο Δημήτρης Καιρίδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Πλεύρης ανέλαβε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την παραίτηση του Μάκη Βορίδη.

Την παραίτησή του υπέβαλε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, μετά την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν και ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή και δηλώνει ότι η δικογραφία δεν περιέχει επιβαρυντικά στοιχεία, αποχώρησε επικαλούμενος λόγους θεσμικής ευθύνης και προσωπικής αξιοπρέπειας.

