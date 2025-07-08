Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ σε αντικατάσταση του Θανάση Πλεύρη, ορίζεται ο Δημήτρης Καιρίδης.
Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Πλεύρης ανέλαβε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την παραίτηση του Μάκη Βορίδη.
Την παραίτησή του υπέβαλε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, μετά την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν και ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή και δηλώνει ότι η δικογραφία δεν περιέχει επιβαρυντικά στοιχεία, αποχώρησε επικαλούμενος λόγους θεσμικής ευθύνης και προσωπικής αξιοπρέπειας.
